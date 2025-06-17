Nonostante l’enorme successo di Instagram a livello globale, il suo team di sviluppatori continua a lavorare a nuove funzionalità che possano garantire agli utenti un’esperienza sempre più piacevole.

Di tanto in tanto queste nuove funzioni vengono testate con una piccola cerchia di utenti e l’ultimo esempio in tal senso è rappresentato dalla possibilità di ripubblicare i post di altri.

Instagram sta testando una nuova funzione di condivisione

In Rete stanno aumentando le segnalazioni di utenti che hanno iniziato a visualizzare la nuova funzionalità anche se pare che non sia stata abilitata per tutti (qualcuno vede soltanto la relativa icona ma non riesce a selezionarla).

Inoltre, pare che Instagram consentirà agli utenti di ripubblicare pure i loro contenuti oltre ai post di altri.

Resta da capire quale potrebbe essere l’accoglienza che gli utenti decideranno di riservare a questa nuova funzionalità: se da una parte può rivelarsi comoda, infatti, c’è da tenere conto che la piattaforma è già piuttosto affollata di contenuti suddivisi in vari formati, dalle Storie ai Reel, dalle Note ai Messaggi Diretti, senza tralasciare gli annunci.

C’è da considerare che diversi utenti al momento usano soluzioni alternative e app di terze parti per ripubblicare i contenuti di Instagram e, pertanto, una funzione di repost ufficiale andrebbe ad eliminare la necessità di trovare alternative. La nuova funzionalità dovrebbe essere accolta positivamente anche dai creatori di contenuti, in quanto potrebbe essere un modo per aumentare la loro portata e la visibilità.

Non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal team di sviluppatori di Instagram per scoprire se e quando tale novità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.