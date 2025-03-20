Ieri abbiamo parlato della possibilità di accogliere nuove interessanti funzionalità di intelligenza artificiale all’interno di WhatsApp, pur ribadendo che da noi debba ancora arrivare Meta AI. Ebbene, in queste ore l’azienda ha annunciato l’arrivo di Meta AI in Europa a partire da questa settimana, seppur con qualche limitazione.

Meta AI arriva in Europa, ma non in modo completo

È Meta stessa ad annunciare l’imminente avvio della distribuzione di Meta AI all’interno dei suoi servizi: il rollout partirà già entro questa settimana e coinvolgerà 41 Paesi europei (inclusi quelli dell’Unione Europea), oltre a 21 territori d’oltremare. Le funzionalità di intelligenza artificiale hanno esordito negli Stati Uniti nel 2023, ma in Europa abbiamo dovuto attendere più del previsto per il via libera: questo a causa del “complesso sistema normativo“, per usare le stesse parole di Meta. Il rilascio era inizialmente previsto per lo scorso giugno, ma è stato posticipato per mancate conformità alla regolamentazione dell’UE.

Meta AI sarà accessibile in sei lingue premendo sulla nuova icona con cerchio blu su Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger. All’inizio, funzionerà in Europa solo come una sorta di chatbot: permetterà di conversare per pianificazioni, ottenere risposte a domande specifiche utilizzando informazioni prese dal web, fare un brainstorming e così via. In più, sarà possibile richiamare Meta AI nelle chat di gruppo di WhatsApp (in futuro anche su Messenger e Instagram): basterà digitare @MetaAI seguito dal prompt o dalla domanda nel gruppo prescelto e attendere la risposta. Per il momento non sarà possibile usare Meta AI per generare o modificare immagini, o per porre domande su una foto.

Meta ha dichiarato che la distribuzione di Meta AI per gli utenti europei inizierà questa settimana: possiamo dunque aspettarci un esordio in qualsiasi momento attraverso un rollout graduale nelle varie piattaforme. Avete già avuto modo di provare l’intelligenza artificiale di Meta AI su WhatsApp, Facebook, Instagram e Messenger? Potete verificare di disporre delle più recenti versioni delle app facendo un salto all’interno delle pagine corrispondenti del Google Play Store.