Da qualche giorno, Xiaomi ha iniziato a distribuire sui primi dispositivi l’aggiornamento a HyperOS 2.1 su scala globale, migliorando ulteriormente l’ultima versione del proprio sistema operativo con tante aggiunte.

Per seguire di pari passo il sistema operativo, il produttore cinese ha aggiornato molte delle proprie app incluse in tutti i dispositivi. Andiamo a scoprire l’elenco completo.

Con HyperOS 2.1, Xiaomi migliora ulteriormente il proprio sistema operativo

Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato di alcune novità portate al debutto dalla seconda iterazione di HyperOS, come il rinnovato centro di controllo, le numerose funzionalità di IA, la possibilità di aggiornare il firmware della batteria e la funzionalità “gobbo” pensata per i videomaker.

A pochi mesi dall’arrivo di HyperOS 2.0, Xiaomi ha già iniziato a distribuire il nuovo aggiornamento a HyperOS 2.1 su scala Global (anche sui dispositivi POCO e REDMI) messo a punto per migliorare ulteriormente l’esperienza utente con nuove funzionalità di intelligenza artificiale, svariati affinamenti e ottimizzazioni.

La lista delle app di sistema che Xiaomi ha recentemente aggiornato

In seguito al rilascio di HyperOS 2.1, come anticipato in apertura, Xiaomi è andata anche ad aggiornare alcune app di sistema per renderle compatibili con la più recente versione del sistema operativo. Ecco la lista completa delle app di sistema aggiornate (via XiaomiTime):

Framework e sicurezza Xiaomi Service Framework (versione 6.1.61-G) HyperOS Security (versione 10.6.0-250116.1.1)

Interfaccia utente, esperienza utente e personalizzazione HyperOS Launcher (versione RELEASE-5.39.35.10555-01211644) HyperOS Themes (versione 2.7.3.38-global) HyperOS Gallery (versione 3.8.0.11-global)

Utilità e servizi di sistema Xiaomi Account (versione R-24.05.28.18) HyperOS Interconnect (versione global-16.00.31) Mi Share (versione 3.3.2) HyperOS File Manager Global (versione V1-240037) HyperOS Media viewer (versione v2024123003)



Per aggiornare tutte queste app è sufficiente verificare la presenza di aggiornamenti tramite il Google Play Store, lo store per le app di Xiaomi (ovvero Mi App Mall) e le impostazioni di sistema.

Segnaliamo, in conclusione, un aspetto curioso: tutti gli utenti che eseguono HyperOS 2.0 sul proprio smartphone possono comunque installare queste applicazioni, ottimizzate per la versione successiva, e utilizzarle senza incorrere in crash o altri intoppi.