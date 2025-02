All’inizio della settimana abbiamo avuto modo di dare uno sguardo alle funzioni di intelligenza artificiale presenti nella versione Global di HyperOS 2.0, la più recente versione del “sistema operativo” targato Xiaomi.

Oggi torniamo a occuparci della seconda iterazione di HyperOS ma non per parlare delle migliorie implementate o delle svariate opzioni di personalizzazione messe a disposizione degli utenti. HyperOS 2.0, infatti, nasconde una curiosa novità che va oltre gli aggiornamenti di sistema: consente di aggiornare il firmware della batteria.

HyperOS 2.0 offre gli aggiornamenti del firmware della batteria

Grazie alle segnalazioni di alcuni utenti Xiaomi in rete (via XiaomiTime), veniamo a conoscenza di una funzionalità poco nota (e per nulla pubblicizzata dal colosso cinese) di HyperOS 2.0, aggiornamento che sta raggiungendo un numero sempre più ampio di smartphone dell’azienda.

In soldoni, la più recente versione del “sistema operativo” (virgolettato perché, su smartphone e tablet, è alla fine un’interfaccia molto personalizzata che copre Android) offre la possibilità di aggiornare il firmware della batteria tramite una impostazione ben nascosta tra le impostazioni di sistema.

Come sfruttare questa nuova funzionalità

Per sfruttare la nuova funzionalità di aggiornamento firmware della batteria è necessario possedere un dispositivo Xiaomi (ma anche POCO o REDMI) aggiornato ad HyperOS 2.0, verificare di avere installato la versione più recente di HyperOS Security e poi seguire una procedura abbastanza semplice.

Basterà infatti accedere alle Impostazioni, entrare nella sezione Batteria, scorrere fino a Funzionalità aggiuntive e, infine, individuare il menu “Aggiornamenti firmware”. Da questa sezione, sarà possibile sarà possibile verificare l’eventuale presenza di aggiornamenti e procedere con l’installazione.

I potenziali vantaggi della funzionalità

La batteria è una delle componenti più delicate e soggette a deterioramento di un prodotto elettronico durante il suo ciclo di vita. Gli utenti, ovviamente, dovrebbero fare la loro parte cercando di caricare (e far scaricare) il dispositivo nel miglior modo possibile.

Al netto di ciò, una buona parte del lavoro la mette in campo il produttore stesso del dispositivo con gli algoritmi di gestione e ottimizzazione della batteria integrati nel sistema. Tuttavia, di norma, questi possono essere aggiornati solo attraverso grossi aggiornamenti del sistema operativo.

Con questa aggiunta fatta a HyperOS 2.0, il produttore cinese svincola gli aggiornamenti del firmware della batteria dagli aggiornamenti di sistema e punta a salvaguardare (nel lungo termine) la salute della batteria integrata nei propri dispositivi, rilasciando eventuali correttivi al momento del bisogno.