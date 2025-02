Questa mattina abbiamo visto come ottenere un coupon da 150 o 200 euro per l’acquisto di Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Ultra, e a poche ore di distanza torniamo sull’argomento: sono infatti spuntati i possibili prezzi europei dei nuovi smartphone Android, riguardanti più in particolare un bundle evidentemente previsto per il lancio.

Spuntano conferme sui prezzi europei di Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Ultra con bundle

Manca sempre meno al lancio della serie Xiaomi 15 a livello globale: alla fine di ottobre sono stati presentati Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro in Cina, ma sul mercato europeo dovrebbe arrivare solamente il primo, affiancato da un modello inedito; stiamo parlando di Xiaomi 15 Ultra, che questa volta dovrebbe arrivare da noi in contemporanea e non a mesi di distanza dal resto della gamma (in Cina dovrebbe essere svelato con un piccolo anticipo).

L’evento di lancio è fissato per il 2 marzo 2025, nell’ambito del Mobile World Congress di Barcellona, ma nell’attesa sono spuntate nuove anticipazioni: in queste ore 91mobiles ha diffuso quelli che potrebbero essere i prezzi europei di Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Ultra, riguardanti in particolare dei bundle con Xiaomi Watch S4. Le cifre sono vicine a quelle trapelate qualche giorno fa insieme ad altri dettagli. Xiaomi Watch S4 ha esordito in Cina a fine ottobre insieme alla serie Xiaomi 15, e a quanto pare l’affiancamento proseguirà anche a livello globale.

Secondo quanto riferito, la versione 12-256 GB di Xiaomi 15 in bundle con Xiaomi Watch S4 dovrebbe costare 958,90 euro, mentre la versione 16-512 GB di Xiaomi 15 Ultra dovrebbe arrivare a 1436,90 euro, in abbinamento allo smartwatch e a un kit fotografico. In precedenza si parlava di 1099 euro per la versione da 512 GB di Xiaomi 15 e di 1499 euro per Xiaomi 15 Ultra (sempre da 512 GB), ma bisogna considerare le eventuali differenze tra i singoli mercati (con tassazioni diverse).

In Italia è dunque sempre più probabile una conferma dei prezzi di listino dei predecessori Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Ultra: da noi i due smartphone sono arrivati a 999,90 euro (12-256 GB), 1099,90 euro (12-512 GB) e 1449,90 euro (12-512 GB). Sappiamo già che saranno previste delle offerte di lancio per la serie Xiaomi 15, che comprenderanno la sostituzione gratuita dello schermo nei primi 6 mesi, una riparazione fuori garanzia senza costi di lavorazione per i primi 12 mesi e una lounge esclusiva in aeroporto con DragonPass (e probabilmente non solo).

Per il momento non abbiamo conferme ufficiali su bundle che includono Xiaomi Watch S4, ma ormai mancano solo pochi giorni alla presentazione e all’evento di lancio globale.

In copertina Xiaomi 14