La One UI 7 di Samsung torna a far parlare di sé, dopo giorni di indiscrezioni su ulteriori ritardi: dall’India arrivano questa volta informazioni confortanti, seppur da prendere con la dovuta cautela. Sembra che il produttore possa aver chiuso il programma beta per la serie Samsung Galaxy S24 e che il rilascio stabile sia davvero vicino.

One UI 7 vicina al lancio sui Samsung Galaxy S24?

La scorsa settimana è stata piuttosto “burrascosa” per gli utenti Samsung che stanno aspettando l’arrivo dell’aggiornamento alla One UI 7, soprattutto per quelli che possiedono Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra. Samsung ha sempre parlato di un generico primo trimestre 2025 per l’arrivo sui flagship 2024, ma i giorni scorsi sono uscite indiscrezioni da parte di fonti affidabili che puntavano sull’arrivo di un totale di sei versioni beta e di un rilascio non prima di aprile.

Da poche ore ha esordito la beta 4 della One UI 7 sulla serie Galaxy S24, che ha introdotto i video Log e potrebbe essere andata a correggere le ultime problematiche e a fare qualche rifinitura. In base a quanto pubblicato da un moderatore sulla community ufficiale indiana del produttore, il programma beta sarebbe stato chiuso e l’aggiornamento stabile arriverà molto presto (“very soon“). Non abbiamo come di consueto una data precisa, ma è possibile che l'”allarme” dei scorsi giorni possa essere rientrato.

Se quanto pubblicato dal moderatore si rivelasse corretto, la distribuzione della One UI 7 stabile e di Android 15 per la serie Galaxy S24 potrebbe partire da un momento all’altro (magari la prossima settimana?). Come abbiamo visto, la nuova release ha introdotto tanti cambiamenti, con animazioni sensibilmente migliorate, schermate di quick settings e notifiche rinnovate e diverse nuove funzionalità: per ora è disponibile in versione stabile solo su Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra (più Galaxy F06, confinato in India), ma nei prossimi mesi si farà vedere su tantissimi modelli della casa di Seoul.

In attesa di indicazioni ufficiali da parte di Samsung, vi invitiamo a prendere comunque con la dovuta cautela queste informazioni, seppur provenienti da un moderatore. Allarme ritardo rientrato dunque? Potremmo scoprirlo presto.