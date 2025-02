Così come previsto, il team di sviluppatori di Samsung ha dato il via al rilascio della beta 4 di One UI 7.0 per gli smartphone della serie Samsung Galaxy S24.

C’è da precisare che l’update è stato rilasciato soltanto nei pochi Paesi nei quali è stato avviato il programma di beta test pubblico mentre in tutti gli altri mercati sarà necessario attendere che sia pronta la versione finale dell’aggiornamento e ciò ha generato non poche lamentele tra i tanti fan del colosso coreano.

Ecco la quarta beta di One UI 7 per Samsung Galaxy S24

Le segnalazioni relative alla beta 4 di One UI 7.0 arrivano da Corea del Sud e India e l’update, che ha un “peso” di circa 1,4 GB, porta il firmware rispettivamente alla versione S921NKSU5ZYBA e S92xBXXU4ZYBA.

Sono diverse le novità che tale aggiornamento porta con sé, a partire dalle patch di sicurezza di febbraio 2025 e dalle funzionalità AI Filter e Samsung Log nella fotocamera.

Sempre secondo il changelog, con tale release vengono risolti diversi bug, come quelli relativi all’errore dell’interfaccia nella schermata di blocco, all’errore dell’interfaccia nel pannello rapido, all’errore nelle sveglie e al funzionamento del sensore per il riconoscimento delle impronte digitali.

Non mancano, infine il miglioramento dell’animazione di apertura e chiusura delle app e vari altri miglioramenti al sistema.

E a proposito della versione finale dell’aggiornamento, nei giorni scorsi è emerso che potrebbe essere rilasciata non prima di aprile, essendoci altre release beta in programma prima.

Ebbene, sul forum ufficiale un moderatore ci ha tenuto a sottolineare che si tratta soltanto di speculazioni, in quanto il numero di versioni beta è determinato dalla necessità di perfezionare e migliorare il software in base ai feedback degli utenti e non da un piano prefissato.

Per scoprire se davvero ci sarà da avere pazienza sino ad aprile, pertanto, non ci resta altro da fare che attendere qualche settimana.