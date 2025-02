OPPO ha annunciato ufficialmente, sul mercato cinese e in una versione Global destinata (almeno per il momento) solo ad alcuni mercati che vanno oltre rispetto a quello di casa, il nuovo OPPO Find N5, la nuova generazione dello smartphone pieghevole a libro dell’azienda che presenta alcune caratteristiche interessanti, a partire da una particolare versione del SoC Snapdragon 8 Elite.

Contemporaneamente, il produttore cinese ha annunciato anche OPPO Watch X2, uno smartwatch che ricalca in tutto e per tutto il “gemello” a marchio OnePlus annunciato dalle nostre parti solo un paio di giorni fa. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

OPPO Find N5: ecco il pieghevole con la cerniera spessa quanto un capello

OPPO Find N5 è uno smartphone pieghevole a libro che si caratterizza per uno spessore di appena 4,2 mm da aperto, mentre da chiuso rimane sotto ai 9 mm (8,93 mm per la precisione), e un peso di poco inferiore ai 230 grammi.

Per raggiungere questi numeri, gli ingegneri OPPO hanno lavorato di ottimizzazione, implementando una cerniera in lega di titanio (aerospaziale di grado 5) stampata in 3D che, nella parte più sottile, è spessa appena 0,15 mm (il diametro di un capello). La cerniera risulta più sottile del 26% rispetto al passato ma, al contempo, è stata resa più rigida del 36%: grazie a questi miglioramenti, la cerniera ha superato brillantemente centomila test di piegatura e ha ottenuto la certificazione TÜV Rheinland Reliable Folding.

Display, comparto fotografico e SoC da primo della classe (tra i pieghevoli)

Andando oltre, questo pieghevole a libro si caratterizza per la presenza di due display LTPO OLED a 120 Hz, in grado di spingersi fino a 1 Hz di refresh rate, entrambi dotati del PWM dimming a 2.160 Hz (passo in avanti rispetto ai 1.440 Hz del modello precedente). Il pannello esterno è da 6,62 pollici con luminosità di picco a 2.450 nit. Il pannello interno è da 8,12 pollici e si caratterizza per una piega più stretta (del 10%) e meno profonda (del 30%) rispetto al predecessore.

Per quanto concerne il comparto fotografico, OPPO Find N5 vanta un totale di cinque sensori: oltre alle due fotocamere frontali (una per display) da 8 megapixel, è presente un comparto fotografico principale triplo che si compone di un sensore principale da 50 megapixel, un teleobiettivo periscopico (per lo zoom ottico 3x o per i ritratti) da 50 megapixel e di un sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel.

Lo smartphone è completissimo dal punto di vista della connettività (5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e NFC tra gli altri) e offre una batteria al silicio-carbonio da 5600 mAh che può essere ricaricata rapidamente via cavo a 80 W (100% in 42 minuti) o tramite ricarica wireless a 50 W (un’aggiunta rispetto al predecessore Find N3).

In utlimo, ma non per una questione di importanza, parliamo del SoC. OPPO Find N5 ruota attorno allo Snapdragon 8 Elite di Qualcomm nella sua particolare configurazione a sette core (la versione standard ne ha 8). OPPO potrebbe aver fatto questa scelta per avere meno problemi con la dissipazione del calore, viste le dimensioni ridotte del dispositivo. Per quanto concerne le memorie, abbiamo 12 o 16 GB di RAM (LPDDR5X) e fino a 1 TB di spazio di archiviazione (UFS 4.0).

Scheda tecnica e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo OPPO Find N5.

Dimensioni (da chiuso): 160,9 x 74,4 x 8,9 mm

x x Dimensioni (da aperto): 160,9 x 145,6 x 4,2 mm

x x Peso: 229 grammi

Display (esterno): LTPO OLED da 6,62″ (1140 x 2616 pixel) a 120 Hz

da (1140 x 2616 pixel) a Display (interno): Foldable LTPO OLED da 8,12″ (2248 x 2480 pixel) a 120 Hz

da (2248 x 2480 pixel) a SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) a 7-core

(3 nm) a 7-core Memorie: 12 o 16 GB (RAM) e 256 GB , 512 GB o 1 TB (spazio di archiviazione)

o (RAM) e , o (spazio di archiviazione) Fotocamera posteriore: tripla Sensore principale da 50 MP con OIS Sensore ultra-wide da 8 MP con AF Teleobiettivo periscopico da 50 MP con OIS (zoom ottico 3x)

Fotocamera anteriore: 8 MP (su entrambi i display)

(su entrambi i display) Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.4 , NFC , GPS , USB-C

, , , , , Lettore delle impronte digitali: montato lateralmente

Batteria: Si/C da 5600 mAh , ricarica cablata a 80 W , ricarica wireless a 50 W

da , ricarica cablata a , ricarica wireless a Sistema operativo: ColorOS 15 basata su Android 15

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di OPPO Find N5, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

OPPO Find N5 è “amico” dei dispositivi Apple

OPPO Find N5 arriva con a bordo la ColorOS 15, la più recente versione della ColorOS (basata su Android 15) che è stata annunciata in versione Global nel mese di novembre, un mese dopo rispetto alla versione cinese.

L’interfaccia proprietaria del produttore cinese offre un’infinità di funzioni di intelligenza artificiale (incluso il supporto a Gemini e Cerchia e cerca di Google) ma, in generale, è ispirata (per certi versi) al sistema operativo che troviamo sugli iPhone e, in generale, gode di alcune funzionalità (come Tocca per condividere) che rendono i dispositivi targati OPPO “amici” dei dispositivi Apple.

In tal senso, con OPPO Find N5 debuttano altre due interessanti funzionalità della suite O+ Connect for Mac che, stavolta, donano allo smartphone una connessione senza soluzione di continuità con i computer Mac:

Mac Remote Control – Cerca, accedi, modifica e sincronizza facilmente i file sul tuo Mac da remoto. Goditi la simulazione di tastiera, trackpad e interazione multi-touch del Mac dal tuo telefono. Trasforma il tuo telefono in un mini-PC per una produttività senza precedenti.

Cerca, accedi, modifica e sincronizza facilmente i file sul tuo Mac da remoto. Goditi la simulazione di tastiera, trackpad e interazione multi-touch del Mac dal tuo telefono. Trasforma il tuo telefono in un mini-PC per una produttività senza precedenti. Seamless File Sync with Mac – Trasferisci facilmente file dal tuo telefono al tuo Mac. Visualizza in anteprima foto e file direttamente sul tuo PC senza doverli prima scaricare.



OPPO Watch X2 è il gemello di OnePlus Watch 3

Lo smartwatch OPPO Watch X2 conferma il trend di OPPO che sfrutta i marchi presenti nel gruppo per veicolare i suoi dispositivi su vari mercati. Senza girarci intorno, questo smartwatch è il gemello di OnePlus Watch 3, dispositivo annunciato un paio di giorni fa sul mercato europeo (Italia inclusa).

Dimensioni e peso corrispondono al centesimo, mentre cambia leggermente qualcosa sul fronte del design di alcuni elementi. Poca roba comunque. La scheda tecnica è identica e prevede, anche in questo caso, la coabitazione del SoC Snapdragon W5 Gen 1 (che fa girare le funzionalità di Wear OS 5) con l’MCU BES2800BP (che si preoccupa di RTOS) in quello che viene definito Dual Engine.

Per maggiori informazioni sulle potenzialità dello smartwatch, vi rimandiamo all’articolo che abbiamo pubblicato in occasione del lancio italiano di OnePlus Watch 3.

Specifiche tecniche e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo OPPO Watch X2.

Dimensioni: 47,6 x 46,6 x 11,8 mm

x x Peso: 49,7 grammi

Certificazioni: IP68 , 5ATM , MIL-STD-810H

, , Display: LTPO AMOLED da 1,5″ (466 x 466 pixel)

da (466 x 466 pixel) SoC: Snapdragon W5 Gen 1 + MCU BES2800BP

+ MCU Memorie: 2 GB (RAM) + 32 GB (ROM) + 4 GB (eMMC per RTOS)

(RAM) + (ROM) + (eMMC per RTOS) Connettività: Wi-Fi 5 , Bluetooth 5.2 , NFC , GPS

, , , Sensori: accelerometro , giroscopio , barometro , bussola , battito cardiaco , SpO2 , termometro (temperatura della pelle)

, , , , , , (temperatura della pelle) Batteria: Si/C da 648 mAh

da Sistema operativo: ColorOS Watch 7.0 con Wear OS 5 e RTOS

Disponibilità e prezzi di OPPO Find N5 e OPPO Watch X2

OPPO Find N5 arriva nelle due colorazioni Misty White e Cosmic Black (sul mercato cinese è disponibile anche nella colorazione Dark Purple). Lo smartphone pieghevole è già stato inserito a catalogo a Singapore, dove viene proposto a 2.499 dollari di Singapore (SGD, pari a circa 1.789 euro al cambio attuale) nel solo taglio di memoria con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Le vendite inizieranno il 28 febbraio 2025.

OPPO Watch X2, invece, è già disponibile all’acquisto sul mercato di Singapore, dove viene proposto al prezzo di 499 SGD (pari a circa 357 euro) nella colorazione Lava Black con cinturino in silicone e al prezzo di 549 SGD (pari a circa 393 euro) nella colorazione Summit Blue con cinturino in pelle.



Appare molto probabile che OPPO scelga di non portare questi dispositivi dalle nostre parti dove sarebbero doppioni di altri dispositivi del colosso cinese: il pieghevole, dovrebbe sbarcare dalle nostre parti come OnePlus Open 2; lo smartwatch, invece, è come anticipato la copia carbone di OnePlus Watch 3. Restiamo in attesa di eventuali conferme (o smentite) da parte del produttore cinese.