Ci avviciniamo sempre di più al lancio ufficiale della nuova serie di smartphone di fascia media di Nothing, che sembra ormai confermato sarà composta da Nothing Phone (3a) e Nothing Phone (3a) Pro. Secondo le ultime indiscrezioni i due dispositivi saranno pressoché identici, salvo un piccolo particolare che differenzierà il modello Pro da quello base.

I nuovi smartphone di fascia media di Nothing verranno presentati ufficialmente il prossimo 4 marzo alle ore 11.00 e nelle scorse settimane sono emerse in rete diverse indiscrezioni e alcune conferme. Quello che sappiamo, confermato dallo stesso CEO Carl Pei, è che Nothing Phone (3a) e (3a) Pro monteranno un processore di casa Qualcomm.

Sebbene non sia stato nominato esplicitamente, tutti gli indizi lasciati da Carl Pei puntano verso lo Snapdragon 7s Gen 3, processore a 4 nanometri accompagnato da GPU Adreno 720 e da 8 o 12 GB di memoria RAM. I tagli di memoria disponibili dovrebbero invece essere, come di consuetudine, 128 GB o 256 GB.

Specifiche tecniche e differenze tra Nothing Phone (3a) e (3a) Pro

Come già detto in apertura, Nothing Phone (3a) e Nothing Phone (3a) Pro saranno due dispositivi sostanzialmente identici. Secondo i rumor delle ultime settimane gli smartphone dovrebbero essere dotati di un display AMOLED da 6,72 pollici con refresh rate da 120 Hz e lettore di impronte digitali ottico.

Entrambi i dispositivi dovrebbero essere dotati di certificazione IP64, garantendo protezione contro acqua e polvere, e saranno equipaggiati con una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida wireless da 45 W. La principale differenza tra i due modelli riguarderà il comparto fotografico: entrambi dovrebbero integrare un sensore principale da 50 megapixel con OIS e un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel, ma a distinguere le due varianti sarà la fotocamera teleobiettivo.

Nothing Phone (3a) Pro dovrebbe infatti puntare su un sensore teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 3x, in grado di raggiungere uno zoom ibrido fino a 60x. Questo sensore, che a quanto pare sarà il Lytia LYT-600 di Sony già visto in azione su Realme 13 Pro+, è anche in grado di catturare immagini macro a distanza ravvicinata. Il modello base della gamma, invece, sarà dotato di un più semplice teleobiettivo con zoom 2x.

A meno di particolari sorprese, questa dovrebbe essere l’unica differenza tra i due modelli della serie Nothing Phone (3a). Per tutte le conferme (o smentite) del caso, però, dobbiamo attendere il prossimo 4 marzo per la presentazione ufficiale dei nuovi dispositivi.