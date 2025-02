Tra i diversi software sviluppati da Google figura anche Android Auto, il servizio di infotainment proprietario dell’azienda utilizzato a apprezzato da diversi utenti che ne fruiscono con soddisfazione (al netto dei vari e tristemente noti bug) mentre si trovano alla guida del proprio veicolo; il servizio in questione permette al guidatore di interagire con alcune funzioni del proprio smartphone senza necessità di distrarsi eccessivamente dalla guida, potendo utilizzare i comandi vocali per interagire con gran parte delle funzioni, potendo controllare la riproduzione di contenuti multimediali, le applicazioni di messaggistica, quelle dedicate alla navigazione ed effettuare telefonate.

La piattaforma sviluppata dall’azienda è in continua evoluzione e la società si prodiga costantemente per sviluppare e testare diverse tipologie di novità, a titolo di esempio negli ultimi tempi abbiamo visto alcune nuove funzionalità ispirate da Waze, l’introduzione di una novità per la navigazione, come ora sia più comodo impostare alcuni indirizzi, ma abbiamo anche visto miglioramenti per l’indicazione delle corsie, la possibile futura introduzione di controlli per la radio AM/FM e i contenuti multimediali locali, o ancora come a breve la piattaforma potrebbe supportare app dialer di terze parti.

Oggi vediamo insieme come diversi utenti stiano fronteggiando alcuni problemi con il funzionamento di Android Auto.

Android Auto wireless non funziona per alcuni utenti e riavvia gli smartphone di altri

Non è certo la prima volta che gli utenti si trovano faccia a faccia con malfunzionamenti di vario genere nell’utilizzo di Android Auto, nelle ultime settimane sono apparse in rete una serie di segnalazioni (qui, qui, qui e qui), tutte accomunate dallo stesso comportamento della piattaforma: secondo quanto riportato, sembra che le versioni 13.4 e 13.5 del software, rilasciate dall’azienda tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, non permettano il funzionamento di Android Auto in modalità wireless su diversi dispositivi.

Non sembrano esserci particolari fattori scatenanti, non sembrano coinvolti smartphone specifici o vetture, l’unico punto comune è rappresentato dalle versioni della piattaforma appena menzionate. In tutte le segnalazioni, per quanto la modalità wireless risulti non funzionante, Android Auto è comunque utilizzabile tramite cavo.

Questo tuttavia non è l’unico problema che le versioni in questione della piattaforma stanno causando agli utenti, stando infatti ad altre segnalazioni apparse su Reddit sembra che il sistema di infotainment dell’azienda di Mountain View causi il riavvio di diversi smartphone degli utenti durante l’utilizzo, quando connesso alla vettura in modalità wireless.

Se dunque alcune persone sono totalmente impossibilitate all’utilizzo di Android Auto wireless, altre potrebbero invece fruirne, salvo poi riscontrare il riavvio del proprio smartphone e il conseguente non funzionamento della piattaforma di infotainment.

Le segnalazioni sembrano numerose, ma non è chiaro quanto questi problemi siano diffusi; noi con la versione 13.5 di Android Auto non abbiamo riscontrato nessuno dei due bug, e dunque il tutto risulta per noi funzionante come di consueto. Purtroppo, al momento non sembrano esserci particolari soluzioni per gli utenti afflitti dalle problematiche, in attesa che Google riconosca il problema e proponga una soluzione, l’unica strada percorribile per tentare di arginare l’inconveniente è quella di aggiornare Android Auto. Qualora il Google Play Store non vi segnalasse alcun update, potete fare riferimento al portale APKMirror, per scaricare ed installare manualmente una versione più recente del software.