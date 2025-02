Android Auto si è recentemente aggiornato alla versione 13.6, guadagnando alcuni miglioramenti sul fronte della stabilità del servizio. Più o meno nello stesso periodo, è emersa una fastidiosa problematica legata a Google Maps che, tuttavia, non era imputabile all’aggiornamento del sistema che permette di sfruttare il proprio smartphone tramite il sistema di infotainment dell’auto.

Sembra che Google abbia accolto le (numerose) lamentele degli utenti, facendo retromarcia e procedendo con il ripristino del vecchio comportamento dell’applicazione.

Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato di un nuovo aggiornamento che ha investito l’interfaccia di Google Maps nella sua iterazione per Android Auto, rivista per fare in modo che la posizione dell’utente fosse sempre presente al centro dello schermo.

I risultati, tuttavia, non erano quelli sperati, dato che il campo di inserimento della destinazione si andava a sovrapporre sulla mappa, impedendo la visione del percorso. Nelle ultime ore, il team di sviluppo è corso ai ripari, avviando il rilascio di un “fix” che va a ripristinare il vecchio funzionamento.

Yes! #GoogleMaps reverted back to being left aligned instead of being centered, like it was a few days ago.

I like maps being centered, but the street I was driving on was hidden by the suggested destinations menu. #AndroidAuto

CC @9to5Google @NexusBen pic.twitter.com/uUVcM96osY

— Sterling (@GreenShades9) February 3, 2025