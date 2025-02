Continua senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di Google dedicato ad Android Auto, piattaforma a cui il colosso di Mountain View dedica oramai da oltre un anno costanti attenzioni.

Prima di proseguire ricordiamo che Android Auto può essere considerata la soluzione studiata dal team di Google per mettere a disposizione degli utenti un valido assistente per i loro spostamenti, il tutto con il primario obiettivo di consentire al conducente di un veicolo di mantenere la concentrazione fissa sulla strada, sfruttando le potenzialità dell’assistente virtuale dell’azienda per la gestione degli aspetti multimediali e per le comunicazioni con i propri contatti.

Due aggiornamenti per Android Auto

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di due nuove versioni stabili dell’applicazione: si tratta della versione 13.7.6506 e della versione 13.4.6572. Se per la prima non vi è nulla di strano, in quanto era attesa secondo quella che è la consueta tempistica di Google, diverso è il discorso relativo alla release 13.4, che probabilmente è stata resa necessaria per l’implementazione della risoluzione di un bug.

Come da tradizione, per nessuna delle due nuove versioni di Android Auto è stato pubblicato un changelog ufficiale ma non dovrebbero mancare miglioramenti generali alla stabilità e la risoluzione di qualche bug mentre pare non vi siano nuove funzionalità.

Se desiderate scaricare le varie versioni di Android Auto man mano che vengono rilasciate dal team di sviluppatori di Google, potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). In particolare, la versione 13.7.6506 la trovate qui mentre la versione 13.4.6572 la trovate qui.

L’applicazione può essere scaricata gratuitamente anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge: