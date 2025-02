Tra le diverse applicazioni dedicate alla messaggistica nel panorama Android WhatsApp è senza dubbio una delle più apprezzate e utilizzate dagli utenti, motivo per cui il team di sviluppatori dedicato si prodiga costantemente nel miglioramento del software offerto ai propri utenti attraverso l’implementazione di diverse novità.

L’app in questione riceve ciclicamente tutta una serie di nuove funzioni, negli ultimi tempi tanto per fare qualche esempio abbiamo visto un’interfaccia riprogettata per la gestione delle liste delle chat, l’introduzione in fase di test di una nuova barra inferiore per la condivisione rapida su altre app, ma abbiamo anche visto come la versione Beta dell’app abbia reso più semplice l’avvio delle chat vocali di gruppo, o ancora come sia stata introdotta un’utile informazione per i gruppi.

Quest’oggi vediamo insieme un paio di novità individuate nel canale Beta di WhatsApp per Android, una attualmente disponibile per alcuni utenti e l’altra in fase di sviluppo.

I filtri delle chat rimangono sempre visibili per alcuni utenti

Partiamo dalla prima novità, individuata dai colleghi di wabetainfo nella versione 2.25.4.12 di WhatsApp Beta per Android; il team di sviluppo ha introdotto una novità già disponibile per alcuni utenti, grazie alla quale i filtri delle chat rimangano bloccati in cima all’elenco delle conversazioni quando si apre l’applicazione.

In precedenza, per poter visualizzare le componenti in questione, l’utente doveva effettuare uno swipe verso il basso per far apparire l’elenco, circostanza che rendeva meno comodo il loro utilizzo. Tuttavia, WhatsApp sembra aver deciso di rendere maggiormente accessibili i filtri delle chat, posizionandoli in bella vista davanti agli occhi dell’utente già all’apertura del software, scelta sicuramente comoda per coloro che hanno categorizzato le proprie chat in conversazioni personali, di lavoro e di gruppo.

Come potete notare dall’immagine qui sopra inoltre, il filtro per visualizzare i preferiti è stato spostato in seconda posizione rispetto ad altri elenchi secondari, probabilmente per aumentare l’uso della funzionalità che consente agli utenti di contrassegnare contatti specifici come preferiti per un accesso rapido.

In futuro potremo scegliere come ottenere le trascrizioni dei messaggi vocali

Passiamo alla seconda novità di oggi, individuata sempre dai colleghi già menzionati nella versione 2.25.4.15 di WhatsApp Beta per Android e attualmente in fase di sviluppo, si tratta della possibilità di scegliere come ottenere le trascrizioni dei messaggi vocali.

Il team di sviluppo di WhatsApp sembra aver deciso di offrire agli utenti un maggiore controllo sulle trascrizioni dei loro messaggi vocali, introducendo una nuova funzionalità grazie alla quale poter scegliere tra tre differenti opzioni su come ottenere la trascrizione dei messaggi vocali.

Potete notare come, in un futuro aggiornamento, potrebbero essere introdotte tre opzioni:

Automaticamente permette agli utenti di vedere una trascrizione ogni volta che ricevono un messaggio vocale

permette agli utenti di vedere una trascrizione ogni volta che ricevono un messaggio vocale Manualmente consente di ottenere la trascrizione solo a discrezione dell’utente

consente di ottenere la trascrizione solo a discrezione dell’utente Mai non fornisce alcuna trascrizione dei messaggi vocali

La funzionalità in questione è ancora in fase di sviluppo e potrebbe subire tutta una serie di modifiche prima di essere resa disponibile per gli utenti, ad ogni modo, è quasi scontato che WhatsApp offrirà la flessibilità di modificare queste impostazioni in qualsiasi momento.

Come aggiornare WhatsApp all’ultima versione disponibile

Per essere sicuri di non perdervi nessuna delle novità implementate nelle ultime versioni di WhatsApp, il consiglio è quello di mantenere il software costantemente aggiornato; per farlo potete controllare l’eventuale disponibilità di update direttamente dal Google Play Store utilizzando il badge sottostante.

Qualora invece foste intenzionati a testare con mano e in anteprima tutte le novità in fase di sviluppo, potete prendere in considerazione il passaggio al canale beta di WhatsApp, seguendo le indicazioni riportate nella nostra guida.