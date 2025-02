WhatsApp Beta si aggiorna due volte nelle ultime ore e anticipa un paio di funzionalità che arriveranno anche sulla versione stabile della polare app di messaggistica.

Entrambe le novità sono state già avvistate in passato ma, mentre una delle due è stata già resa disponibile per alcuni beta tester, l’altra (la più attesa dagli utenti) è ancora in fase di sviluppo e mostra (pur continuando a nascondersi) alcuni passi in avanti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

WhatsApp Beta si aggiorna due volte in un giorno

WhatsApp Beta continua ad essere un cantiere aperto per le funzionalità che verranno in futuro implementate sulla versione stabile della popolare app di messaggistica: le ultime novità emerse, in ordine cronologico, sono la traduzione dei messaggi con rilevamento automatico della lingua e le etichette per i membri dei gruppi e gli strumenti avanzati per gli stati.

Nelle ultime ore, il team di sviluppo ha rilasciato due aggiornamenti consecutivi, portando la beta dell’app alla versione 2.24.15.10 prima e alla versione 2.24.15.11; queste versioni nascondono nuove funzionalità che, in ordine, andremo ad analizzare di seguito.

In rollout i filtri per la scheda “Aggiornamenti”

In scia a una funzionalità già implementata per la scheda “Chat” di WhatsApp, ovvero la possibilità di filtrare le conversazioni per mostrarle tutte, solo quelle da leggere, solo quelle dei contatti preferiti, solo quelle dei gruppi o solo quelle inserite in apposite liste, il team di sviluppo sta lavorando all’implementazione dei filtri anche per la scheda “Aggiornamenti”.

Come potete osservare dalla seguente immagine, nella parte alta della scheda “Aggiornamenti” sono stati aggiunti tre filtri: Tutti, Stato (mostra solo gli aggiornamenti di stato pubblicati dai contatti) e Canali (mostra solo la lista dei canali a cui siamo iscritti, con annessa anteprima dell’ultimo post condiviso, e una lista di canali suggeriti).

I filtri per la scheda “Aggiornamenti” sono già disponibili per un buon numero di beta tester che eseguono la versione 2.25.4.10 beta dell’app, segno che il rilascio della funzionalità nella versione stabile di WhatsApp potrebbe non essere molto lontano.

WhatsApp “svincolerà” gli account dai numeri di telefono?

Da quasi due anni, il team di sviluppo di WhatsApp lavora all’implementazione dello username, funzionalità che andrebbe a pareggiare qualcosa che da sempre troviamo su Telegram e che permetterà agli utenti di selezionare un username univoco da condividere con altri utenti all’interno dell’app senza la necessità di mostrare il numero di telefono (che, oggi, è il requisito fondamentale per creare un account di WhatsApp).

La funzionalità non è ancora stata resa disponibile nemmeno per coloro che eseguono WhatsApp Beta ma ha già mostrato alcuni passi in avanti (come la misura di sicurezza che permette agli utenti di richiedere un PIN per essere contattati per la prima volta tramite username). Dalla versione 2.25.4.11 di poche ore fa, emergono nuovi sviluppi.

Quando un utente andrà a cambiare il proprio username, automaticamente in chat verrà mostrato un badge “XXX ha cambiato il suo username” (simile a quel badge che, attualmente, viene mostrato in chat quando l’interlocutore cambia dispositivo): si tratta quindi di una modifica pensata a scopo “informativo” nei confronti degli altri utenti coinvolti nella chat (singola o di gruppo che sia) ma anche per migliorare la sicurezza (cercando di scongiurare furti di identità o cose del genere).

Gli sviluppi appena discussi, legati alla funzionalità nome utente, si nascondono all’interno della versione 2.25.4.11 di WhatsApp Beta, in distribuzione da poche ore. La funzionalità non è ancora disponibile nemmeno per i beta tester e non abbiamo indicazioni su quando possa essere effettivamente implementata, nella versione beta prima e nella versione stabile poi, della popolare app di messaggistica.

Come scaricare/aggiornare l’app o provare in anteprima le novità con WhatsApp Beta

Per scaricare WhatsApp per Android o aggiornare l’app all’ultima versione disponibile, sarà sufficiente raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa” o “Aggiorna”.

Invece, nel caso in cui siate desiderosi di provare le novità in anteprima che arriveranno sull’app in futuro (come la possibilità di cambiare il tema delle chat), potrete rivolgervi al programma beta dell’app (la pagina dedicata al programma è raggiungibile tramite questo link) e scaricare WhatsApp Beta per Android. Nel caso in cui il programma beta fosse temporaneamente al completo, potrete comunque procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link).