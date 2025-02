DOOGEE Blade GT è uno smartphone rugged, annunciato alla fine del 2024 e arrivato sul mercato il mese scorso, caratterizzato da un design particolare e da una scheda tecnica da buon medio-gamma Android. Attualmente, questo smartphone è in offerta e può essere acquistato a un prezzo decisamente più vantaggioso rispetto a quello richiesto dal listino, grazie anche ad alcuni coupon sconto esclusivi.

Prezzo super per DOOGEE Blade GT

Recentemente abbiamo avuto modo di provare il DOOGEE Blade GT (trovate qua la nostra recensione), uno smartphone rugged che ci ha colpito positivamente grazie al design particolare (e ispirato a Phone (1) di Nothing) nella zona posteriore (pervasa da LED), a prestazioni convincenti, a un’ottima autonomia e alla sua natura rugged, mostrando invece un po’ il fianco sul fronte del comparto fotografico ma, principalmente, quando si tratta delle foto scattate in notturna.

Specifiche tecniche - DOOGEE Blade GT: Dimensioni: 178,5 x 83,5 x 10,5 mm

x x Peso: 260 grammi

Certificazioni: IP68 + IP69K , MIL-STD-810H

+ , Display: IPS LCD da 6,72″ FHD+ , 120 Hz

da , SoC: MediaTek Dimensity 7050 (6 nm)

(6 nm) Memorie: 12 GB (RAM) + 256 GB (archiviazione)

(RAM) + (archiviazione) Fotocamera posteriore: doppia (48 MP con OIS + 5 MP ultra-wide)

(48 MP con OIS + 5 MP ultra-wide) Fotocamera anteriore: 20 MP

Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.2 , NFC , GPS , USB-C

, , , , , Lettore delle impronte digitali: montato lateralmente

Batteria: 5500 mAh , ricarica cablata a 18 W

, ricarica cablata a Sistema operativo: Android 14

Al netto di una scheda tecnica da buon smartphone Android (con Android 14) di fascia media, DOOGEE Blade GT vuole essere un rugged a tutti gli effetti ma, rispetto ai competitor, risulta leggerissimo (appena 260 grammi contro i 300 in media dei competitor).

Questo smartphone targato DOOGEE, gode inoltre delle certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H che sottolineano le sua capacità di resistenza, anche alle cadute: esso è ingrado resistere senza problemi alle cadute da 1,5 metri di altezza.

Attualmente, DOOGEE Blade GT è proposto in offerta, sia nella colorazione Silver (quella da noi provata) che nella colorazione Black, al prezzo di 213,75 euro (con spedizione dall’Europa), qualcosa di decisamente più vantaggioso rispetto ai 349 euro previsti dal listino ufficiale.

Su AliExpress ci sono i “Saldi di primavera”

Già di per sé, il prezzo a cui viene proposto il DOOGEE Blade GT è più basso rispetto a quello a cui viene proposto, ad esempio, su Amazon ma alcuni coupon vengono in nostro soccorso per abbassarne ulteriormente il prezzo.

Infatti, fino alle 23:59 di domenica 23 febbraio 2025, nonostante manchi ancora un mese allo sbocciare dei fiori, sul portale di AliExpress è attiva la interessantissima promozione “Saldi di primavera” che propone un’infinità di prodotti in offerta con sconti fino al 60%.

Oltre alle scontistiche che fanno parte dell’offerta, il colosso cinese dell’e-commerce mette a vostra disposizione alcuni coupon sconto esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che vi permetteranno di risparmiare tra i 3 e i 40 euro sul totale dell’ordine.

Per completezza d’informazione, va segnalato che i coupon sono in quantità limitata e funzionano a prenotazione: pertanto potrebbero terminare prima della scadenza della promozione; inoltre, alcuni potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nei prossimi giorni.

