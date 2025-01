DOOGEE è indubbiamente uno dei brand più attivi quando parliamo di rugged phone, quella particolare categoria di smartphone particolarmente resistenti a cadute, polvere, acqua e condizioni climatiche più o meno estreme. Ci siamo abituati quindi a dispositivi particolarmente tozzi e pesanti, anche se nel tempo le cose sono migliorate alcuni modello sono decisamente più utilizzabili.

DOOGEE Blade GT è il modello più recente del brand, e si distingue dalle offerte presenti sul mercato per un design più curato, alcune soluzioni decisamente interessanti ma soprattutto per una soluzione adottata sulla cover posteriore, che ci ha fatto subito venire in mente un modello lanciato sul mercato un paio di anni fa. Vediamo di cosa si tratta, insieme alle nostre impressioni dopo alcune settimane di utilizzo, nella nostra recensione completa.

Design decisamente particolare

Solitamente, come dicevamo in apertura, i rugged phone sono dei dispositivi particolarmente pesanti e tozzi, con linee molto squadrate e uno spessore elevato. DOOGEE Blade GT è invece un dispositivo in controtendenza e lo si nota già dalle linee. La parte frontale ricorda in effetti buona dei modelli di questo tipo, con gli angoli smussati per attutire meglio eventuali impatti, cornici decisamente ampie ma utili per ridurre il rischio di danni allo schermo in caso di caduta.

Che sia un rugged atipico lo si evince dalle dimensioni e dal peso, in particolare dallo spessore. Misura infatti 178,5 x 83,5 x 10,5 millimetri per un peso di 260 grammi. Non è una piuma ma lo sembra a confronto di modelli con schermo più piccolo che però pesano oltre 300 grammi. è vero che la batteria è decisamente più piccola rispetto ad altri competitor, ha una capacità di 5.500 mAh, ma nei nostri test l’autonomia è stata decisamente ottima, arrivando a sera (anche nelle giornate più intense), con un 30-40% di carica residua.

Di questo e delle prestazioni vi parleremo però tra poco, perché vale pena di soffermarsi sul design della parte posteriore, e sulla soluzione adottata da DOOGEE per migliorare la durabilità di questo dispositivo, un vero e proprio camaleonte. La cover posteriore si rifà chiaramente a Nothing Phone (1), uno degli smartphone più particolari degli ultimi anno.

Troviamo infatti alcuni LED bianchi inseriti sotto la fotocamera principale, attorno alla scritta GT che troneggia sul lato destro, attorno al logo e nella parte bassa. Tramite la sezione Light Elf presente nelle Impostazioni dello smartphone, è possibile attivare o disattivare le luci, disabilitarle la notte, abilitarla per le chiamate e per le notifiche relative a determinate applicazioni (che dovrà scegliere l’utente) o attivare le varie modalità disponibili per stupire gli amici con gli effetti speciali.

La cover posteriore è protetta da uno strato di plastica trasparente che protegge i LED e gli altri elementi in vista, con un risultato estetico molto particolare e piacevole. Sono presenti sei diversi giochi di luce LED, e ogni funzione supportata (ricarica, chiamata, notifica) ha una impostazione predefinita che non può essere modificata dall’utente. Peccato, un “editor” sarebbe stato comodo e interessante per personalizzare le notifiche luminose, magari DOOGEE rilascerà un aggiornamento in futuro. In ogni caso è una funzione molto interessante soprattutto quando ci troviamo in ambienti rumorosi o quando, al contrario, è necessario tenere lo smartphone in modalità silenziosa.

Per rendere ancora più resistente lo smartphone, DOOGEE ha inserito nella confezione di vendita una cover semi trasparente realizzate in gomma morbida ai lati e decisamente più rigida nel fondo, così da proteggere al massimo lo smartphone. In questo modo il dispositivo diventa leggermente più tozzo e ingombrante, ma a nostro avviso è una soluzione intelligente: quando non vi serve la massima protezione potete toglierla (quando siete in casa, a cena con gli amici), mentre sul lavoro, o quando utilizzate lo smartphone per attività all’aperto, la cover garantisce una protezione ancora più efficace.

Prestazione sempre convincenti

DOOGEE ha scelto un chipset MediaTek, per la precisione un Dimensity 7050 realizzato con processo produttivo a 6 nanometri, affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Entrambe possono essere espanse per migliorare ulteriormente le prestazioni: la RAM può salire infatti fino a 32 GB grazie alla RAM virtuale, mentre la memoria interna può essere espansa con microSD fino a 2 TB, così da poter archiviare una grade quantità di foto e video.

A proposito di foto, DOOGEE Blade GT può contare su un sensore principale da 48 megapixel assistito da Morpho, un algoritmo che promette immagini più chiare, anche di notte, e video stabili. Troviamo inoltre un sensore ultra grandangolare da 5 megapixel per qualche panoramica e un sensore da 20 megapixel nella parte frontale per selfie e video chiamate.

La fotocamera è forse il punto debole di questo smartphone, le cui prestazioni sono per il resto decisamente convincenti. L’algoritmo Morpho è sufficientemente efficace nella stabilizzazione dei video, compensando le vibrazioni e i tremolii più leggeri, ma è decisamente poco utile nella fotografia notturna, il vero tallone d’Achille del dispositivo. Anche utilizzando l’apposita modalità le foto risultano poco definite, con pochi dettagli, tra l’altro impastati, e colori smorti.

Molto meglio nelle foto con una buona illuminazione, dove i colori sono resi in maniera decisamente più fedele e i dettagli sono acquisiti in maniera soddisfacente. Meno bene la grandangolare, a causa della limitata risoluzione che tende a perdersi qualche dettaglio, cosa che si nota andando a ingrandire le immagini. Nel complesso però i risultati sono accettabili, così come gli scatti ottenuti con la fotocamera frontale, che ci è piaciuta decisamente.

Il Dimensity 7050 fa filare tutto quanto il sistema liscio come l’olio, senza rallentamenti, senza intoppi, anche con alcuni giochi più impegnativi. Un’esperienza d’uso piacevole, peccato che sia presente Android 14 al posto del più recente Android 15, ma con qualche chicca molto apprezzabile. È possibile, ad esempio, cambiare il tema dello smartphone, scegliendo fra sette diversi stili, dai più semplici ai più elaborati, così da adattarlo ai propri gusti o cambiarlo per non stufarsi.

Limitato anche il numero di applicazioni aggiuntive, niente bloatware per fortuna, tra cui l’pp per gestire i LED posteriori, un classico gestore di sistema per gestire il risparmio energetico e la pulizia della memoria interna, l’immancabile cassetta degli attrezzi con numerosi strumenti che possono essere utili in ambito lavorativo e AI Album, un launcher semplificato, ideale per le persone anziane e AI Album, che permette di modificare le proprie immagini grazie artificiale. Sono presenti quattro funzioni per rimuovere oggetti dalle immagini, cambiare lo sfondo, creare dei video e delle immagini partendo da alcune foto e sfruttando dei modelli predefiniti. Peccato per qualche traduzione completamente assente, alcune voci sono in turco e quindi sostanzialmente incomprensibili, speriamo che DOOGEE intervenga con un futuro aggiornamento.

Ricca la sezione dedicata alle gesture per controllare lo smartphone, da quella che consente di portare il telefono all’orecchio per rispondere automaticamente a una chiamata al doppio tocco per riattivare lo schermo, passando per lo screenshot con tre dita e molto altro.

Soddisfacente anche lo schermo, un pannello da 6,72 pollici di diagonale con risoluzione FullHD+, frequenza di refresh fino a 120 Hz e una buona resa cromatica, con un touch responsivo grazie al sampling rate di 240 Hz. Nella parte bassa del dispositivo, a fianco dello sportellino che protegge il connettore USB-C. è presente l’altoparlante singolo, decisamente performante anche se con dei bassi appena accennati. Anche al volume massimo il suono non viene mai distorto e anche durante il gioco resta sempre ben presente.

Bene anche per quanto riguarda la connettività, quella cellulare è di buon livello, anche in aree dove modelli ben più blasonati si sono trovati in difficoltà, WiFi e Bluetooth non hanno evidenziato criticità e hanno sempre garantito una buona copertura in ambienti interni, senza farsi influenzare da eventuali ostacoli. Non manca la tecnologia NFC, con supporto a Google Pay, che ci ha permesso di pagare senza alcun problema nelle diverse attività commerciali in cui lo abbiamo messo alla prova.

Ottima, ma non poteva essere altrimenti visto che parliamo di un rugged phone, la resistenza ai maltrattamenti e alle condizioni più estreme. Abbiamo le certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H, per cui acqua, polvere, sporco e temperature alte o basse non gli creano alcun problema. La resistenza alle cadute è convincente, in particolare con la cover protettiva. Ci è caduto un paio di volte dalle scale senza riportare alcun graffio e nemmeno immersioni in acque particolarmente fredde lo hanno messo in difficoltà.

Bella la cover in plastica non completamente trasparente, il materiale e la finitura non trattengono le ditate lasciando comunque vedere al meglio i giochi di luce del sistema luminoso, rimuovendo piuttosto qualche riflesso di troppo.

Ottima infine l’autonomia,. la batteria da 5.500 mAh si è sempre dimostrata all’altezza di ogni situazione, sia con un utilizzo intenso sia in stand-by. Di notte, o nelle giornate in cui lo abbiamo utilizzato poco, i consumi sono stati davvero irrisori, e quando lo abbiamo messo alla frusta non ha fatto una piega, arrivando a sera, nella peggiore delle ipotesi, con un 30% di carica residua, che ci ha permesso di arrivare al primo pomeriggio del giorno successivo.

Considerazioni finali

Al netto di alcune debolezze, come le foto notturne, questo DOOGEE Blade GT ci ha decisamente convinto. È più leggero e sottile di quasi tutti i rugged phone in circolazione, ha una buona scheda tecnica, e si difende bene in ogni situazione. Un po’ esagerato il prezzo di listino (499 dollari), qui sotto trovate il link per acquistarlo in promozione a 299 euro, un prezzo già più equilibrato viste le caratteristiche tecniche.

Potete acquistare DOOGEE Blade GT su Amazon o sullo store ufficiale utilizzando i link sottostanti. Acquista DOOGEE Blade GT su Amazon a 299,99 euro applicando il coupon presente nella pagina

Acquista DOOGE Blade GT sullo store ufficiale a 299,99 dollari con il coupon KOL100

Pro: design particolare



prestazioni convincenti



rugged quando serve Contro: foto notturne poco efficaci