Direttamente da fonti interne a REDMI arriva un’interessante informazione legata al supporto software del REDMI Note 14 4G, smartphone annunciato lo scorso 10 gennaio assieme agli altri quattro membri della serie Note 14.

Stando a quanto condiviso dai colleghi di GSMArena, infatti, lo smartphone entry-level (nonché più economico) della famiglia è anche quello che può godere del supporto software più duraturo, sia in termini di major update di Android che in termini di anni di aggiornamenti di sicurezza.

Redmi Note 14 4G: quello da scegliere se cercate un supporto software a lungo termine

È passato poco più di un mese dal lancio di Redmi Note 14 4G, uno smartphone di fascia medio-bassa che, guardando alle specifiche, perde qualcosina rispetto al predecessore diretto: dallo Snapdragon 685 di Qualcomm, si passa all’Helio G99 Ultra di MediaTek; le cornici attorno al display risultano leggermente più pronunciate, viene fatta fuori la fotocamera ultra-grandangolare.

Specifiche tecniche di REDMI Note 14 4G: Dimensioni: 163,3 x 76,6 x 8,2 mm

x x Peso: 196,5 grammi

Display: AMOLED da 6,67″ FHD+ , 120 Hz , 1800 nit (picco)

da , , (picco) SoC: MediaTek Helio G99 Ultra (6 nm)

(6 nm) Memorie: 6 o 8 GB (RAM) + 128 o 256 GB (archiviazione)

o (RAM) + o (archiviazione) Fotocamera posteriore: tripla Sensore principale da 108 MP Sensore macro da 2 MP Sensore per la profondità di campo da 2 MP

Fotocamera anteriore: 20 MP

Reti mobili e Connettività: 4G , Wi-Fi 5 , Bluetooth 5.3 , NFC , GPS , USB-C

, , , , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: 5500 mAh , ricarica cablata a 33 W

, ricarica cablata a Sistema operativo: HyperOS basato su Android 14

basato su Scheda tecnica completa

Non avremo sicuramente a che fare con un fulmine di guerra o con specifiche che fanno urlare al miracolo però, considerando i 199,90 euro richiesti per la versione 6+128 GB, il produttore cinese ha tirato fuori un asso dalla manica non indifferente: il supporto software a lungo termine.

Lanciato con a bordo HyperOS basato su Android 14, alla pari di tutti gli altri modelli della serie, REDMI Note 14 4G potrà infatti contare su un supporto software che durerà in tutto sei anni, così strutturati: quattro major update di Android, quindi fino ad Android 18 (che quasi sicuramente verrà annunciato nel 2027); sei anni di aggiornamenti di sicurezza, quindi con termine del supporto previsto a inizio 2031.

Il supporto software degli altri quattro modelli della serie

L’altro modello “base” della gamma, ovvero REDMI Note 14 5G, è sicuramente meno fortunato rispetto alla variante 4G (che migliora sul fronte del SoC e del comparto fotografico).

Senza un apparente motivo, questo smartphone riceverà solo due major update di Android e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza. Di conseguenza, lui smetterà di ricevere nuove versioni del sistema operativo dopo Android 16 (quindi probabilmente già il prossimo anno, considerando i fisiologici ritardi nella distribuzione degli aggiornamenti sui dispositivi di fascia medio-bassa). Per quanto concerne gli aggiornamenti di sicurezza, invece, REDMI Note 14 5G continuerà a essere aggiornato fino all’inizio del 2029.

Fanno leggermente meglio di lui tutti e tre i modelli “Pro” della gamma che, però, non riescono a pareggiare il più economico della famiglia: REDMI Note 14 Pro 4G, Note 14 Pro 5G e Note 14 Pro+ 5G riceveranno tre major update di Android (fino ad Android 17) e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza (fino all’inizio del 2029).

A ogni modo, è un buon segno il fatto che Xiaomi abbia iniziato a cambiare qualcosa per quanto concerne il supporto degli smartphone di fascia bassa, un segmento spesso “dimenticato” dai produttori ma che, specie considerando il mondo Android, è quello che smuove gran parte del mercato smartphone.