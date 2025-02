Gemini Live, una delle funzioni più apprezzate di Gemini, l’assistente digitale basato sull’intelligenza artificiale realizzato da Google, sta per ricevere due nuove potenzialità, una delle quali avrebbe dovuto essere parte della funzionalità sin dal debutto.

Tutto ciò emerge dall’analisi del codice sorgente della più recente versione destinata ai beta tester di App Google, la vera casa del chatbot. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Gemini Live: scovate altre due novità in arrivo

Gemini Live, potenzialità che permette di “parlare” con linguaggio naturale in un sorta di botta e risposta con l’assistente, è una delle funzionalità di Gemini sul cui sviluppo Google sta investendo più tempo: oltre ai miglioramenti annunciati la scorsa settimana che renderanno l’assistente più “dinamico e coinvolgente”, recentemente la funzionalità ha guadagnato notifiche simili a quelle delle chiamate nell’app per dispositivi Android e, prossimamente, dovrebbe guadagnare la funzionalità “Parla di questo”.

Come anticipato in apertura, nelle ultime ore sono emerse altre due novità che verranno prossimamente implementate per arricchire Gemini Live: entrambe sono state scovate analizzando il codice sorgente della versione 16.6.23 “beta” di App Google ma, attualmente, non sono disponibili nemmeno per i beta tester.

Sottotitoli per le conversazioni “Live”

Sin dal debutto, Gemini Live non offre risposte scritte durante la conversazione ma si limita a mostrare l’intera trascrizione al termine della conversazione. Ciò potrebbe cambiare presto, con l’aggiunta dei Sottotitoli per le risposte “Live” del chatbot.

L’interfaccia utente della funzionalità (come mostrano le immagini della galleria sottostante) verrà arricchita con un nuovo pulsante, posto in alto a destra, che mostra proprio l’icona dei sottotitoli: quando abilitato, nella parte centrale della schermata durante una conversazione “Live”, comparirà un box all’interno del quale verrà trascritto in tempo reale ciò che viene detto dall’assistente.

La funzionalità sarà corredata anche da un’apposita sezione tra le impostazioni di Gemini (verrà collocata tra le voci “Interrompi le risposte Live” e “Lingue“) che permetterà agli utenti di modificare dimensioni e lo stile con cui vengono mostrati i sottotitoli tramite le impostazioni di sistema dedicate ai Sottotitoli stessi (quelle che si trovano al percorso “Impostazioni > Accessibilità > Preferenze sottotitoli”).

Questa aggiunta renderà più accessibile la funzionalità per gli utenti con problemi di udito e, visto che in fin dei conti sfrutta una già esistente funzionalità di accessibilità, avrebbe potuto tranquillamente essere implementata già al debutto di Gemini Live.

Riassunto delle conversazioni “Live”

Oltre a introdurre i sottotitoli per mostrare durante la conversazione tutto ciò che viene detto dall’assistente, Google potrebbe presto dotare Gemini Live della capacità di riassumere le conversazioni.

Allo stato attuale, qualora un utente volesse il riassunto/riepilogo di una conversazione “Live”, dovrebbe chiederlo all’assistente prima di terminare la conversazione: nel caso in cui si dimenticasse di fare questa richiesta all’assistente, l’utente dovrebbe andare manualmente a copiare l’intera trascrizione della conversazione per generarne un riepilogo (e l’app consente di copiare un messaggio per volta, quindi, in base alla lunghezza della conversazione, l’operazione potrebbe richiedere molto tempo).

Per risolvere questo “problema” (o, meglio, ottimizzare tutta la situazione), il team di sviluppo sta lavorando per far sì che Gemini Live riassuma automaticamente le conversazioni “Live”.

Nello specifico, al termine della conversazione, l’assistente fornirà un “breve riepilogo in stile paragrafo”, acccompagnato da un titolo non generico ma correlato alla stessa, che andrà a catturare i punti chiave e seguirà il tono specifico mantenuto durante la conversazione.

Come scaricare o aggiornare l’app dell’assistente IA di Google

Gemini è disponibile ufficialmente in Italia sia come Web App (al sito https://gemini.google.com/app) che come “app” per dispositivi Android (è sempre parte di app Google, alla pari di Google Assistant), con la pagina dell’app sul Google Play Store che è raggiungibile tramite il badge sottostante.

Al netto del collegamento alla funzionalità è bene verificare che sul vostro dispositivo sia installata la più recente versione di App Google che, come detto, è il vero “contenitore” dell’assistente basato sull’intelligenza artificiale del colosso di Mountain View: per farlo, basterà effettuare un tap sul badge sottostante e, ancora, su “Aggiorna” nel caso in cui venisse segnalata la presenza di un aggiornamento.