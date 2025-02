Gli ultimi due mesi sono stati davvero ricchi di novità per Gemini, il chatbot basato sull’intelligenza artificiale Made by Google che, giorno dopo giorno, si conferma uno dei progetti più attivamente sviluppati da Google.

A due mesi dal “tuffo” nell’era degli agenti IA con l’annuncio della seconda generazione di modelli, il colosso di Mountain View ha recentemente annunciato nuovi miglioramenti per Gemini Live e ha completato il rollout di tanti nuovi modelli sperimentali, disponibili per tutti nell’app del chatbot, sia in versione Web che in versione mobile (per Android e iOS). Proprio quest’ultima modifica, con annesso pensionamento dei vecchi modelli di precedente generazione, ha fatto sì che cambiasse il modello “predefinito”.

Gemini: ora il modello predefinito è il “2.0 Flash”

A circa una settimana dall’annuncio dei Gemini 2.0, lo scorso dicembre Google ha reso disponibile per tutti gli utenti Android il modello 2.0 Flash del chatbot, inizialmente disponibile solo nella versione Web.

Da allora, oltre ad avere completato (anche su iOS) il rollout per tutti del modello 2.0 Flash, il colosso di Mountain View ha implementato tanti nuovi modelli sperimentali all’interno del chatbot.

Questo “cambio generazionale” ha portato a un cambio del modello predefinito con cui interagiamo con Gemini: dai precedenti 1.5 Flash (utenti standard) e 1.5 Pro (abbonati Advanced), siamo passati al più recente modello 2.0 Flash, più rapido e preciso rispetto ai predecessori.

Questo cambiamento investe tutte le piattaforme (Web, Android, iOS) da cui è possibile utilizzare il chatbot e tutti gli utenti (standard, Advanced, Workspace), al netto degli utenti business ed enterprise (loro dovranno attendere qualche altra settimana).

Cogliamo l’occasione, quindi, per andare a riepilogare quali sono tutti i modelli attualmente disponibili nell’app del chatbot. Per ognuno di essi, forniremo una piccola descrizione sulle potenzialità e sugli scenari d’uso in cui può tornare più utile.

Modelli disponibili per gli utenti “standard” , ovvero quegli utenti che non dispongono del piano in abbonamento: Modello 2.0 Flash (ricevi assistenza quotidiana) – è, come anticipato, il modello “predefinito” quando iniziamo a interagire con il chatbot; essendo una versione leggera e rapida (da qui “Flash”) è pensato per fornire assistenza quotidiana, quindi va benissimo nel momento in cui abbiamo bisogno di risposte non troppo approfondite. Modello 2.0 Flash Thinking Experimental (ideale per il ragionamento multi-step) – rispetto al modello “predefinito”, questo modello va mostrando, passo passo, il ragionamento che lo porta a fornire una determinata risposta. Modello 2.0 Flash Thinking Experimental with apps (ragionamento applicato a YouTube, Maps e alla ricerca) – in aggiunta, questo modello è in grado di applicare/mostrare il ragionamento anche ad alcune app targate Google.

, ovvero quegli utenti che non dispongono del piano in abbonamento: Modelli aggiuntivi, disponibili esclusivamente per gli utenti abbonati a Gemini Advanced : Modello 2.0 Pro Experimental (ideale per compiti complessi) – anticipa quello che sarà il modello 2.0 Pro che dovrebbe diventare il predefinito per gli utenti Advanced; rispetto al 2.0 Flash è molto più performante in tutti i sensi ed è in grado di assolvere compiti più complessi. Modello 1.5 Pro with Deep Research (ottieni una risposta approfondita) – sebbene sia basato sulla generazione precedente, questo modello rende il chatbot un vero e proprio assistente di ricerca; Gemini sarà in grado di analizzare e valutare risultati da oltre 100 siti Web per aiutare l’utente a fare confronti, analisi e tanto altro, una sorta di cacciatore di fonti e documentazione.

Sia nel caso degli utenti “standard” che nel caso degli utenti Advanced, nella lista è presente un modello etichettato come “Modello precedente”: per i primi, si tratta del modello 1.5 Flash; per i secondi, si tratta del modello 1.5 Pro.

Google ha infatti deciso di mantenerli ancora “in vita” per qualche settimana, al fine di consentire agli utenti di portare a termine eventuali conversazioni iniziate col chatbot in precedenza, proprio sfruttando questi due modelli.

Come scaricare o aggiornare l’app dell’assistente IA di Google

Gemini è disponibile ufficialmente in Italia sia come Web App (al sito https://gemini.google.com/app) che come “app” per dispositivi Android (è sempre parte di app Google, alla pari di Google Assistant), con la pagina dell’app sul Google Play Store che è raggiungibile tramite il badge sottostante.

Al netto del collegamento alla funzionalità è bene verificare che sul vostro dispositivo sia installata la più recente versione di App Google che, come detto, è il vero “contenitore” dell’assistente basato sull’intelligenza artificiale del colosso di Mountain View: per farlo, basterà effettuare un tap sul badge sottostante e, ancora, su “Aggiorna” nel caso in cui venisse segnalata la presenza di un aggiornamento.