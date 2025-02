Il team di sviluppatori di Google lavora senza sosta al miglioramento dei tanti servizi offerti dal colosso di Mountain View, introducendo nuove funzioni e apportando modifiche all’interfaccia più o meno rilevanti, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza che possa essere sempre più piacevole.

Un esempio recente di tale costante lavoro di miglioramento ci arriva da Gmail, il cui team di sviluppatori ha reso noto di avere deciso di potenziare il sistema delle schede riepilogative degli eventi.

Gmail migliora il sistema delle schede riepilogative

Lo scorso mese Google ha annunciato l’introduzione di una nuova funzionalità, in virtù della quale nel momento in cui si riceve un’e-mail relativa a un determinato evento, come per esempio una prenotazione al ristorante o un appuntamento per una visita medica, verrà visualizzata una scheda aggiornata sopra il contenuto del messaggio, con il compito di riassumere le informazioni più importanti.

Ebbene, lo step successivo è rappresentato dalla possibilità di sfruttare le schede riepilogative aggiornate per visualizzare e pagare le bollette o impostare un apposito promemoria per pagarle in un secondo momento tramite Google Tasks (potenziando così l’integrazione tra questi due popolari servizi).

Ecco l’interfaccia di questa nuova funzionalità:

Stando a quanto è stato reso noto dal colosso di Mountain View, questa nuova funzione è in fase di rilascio sia su Android che su iOS e nel giro di una o due settimane dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti Google Workspace, Google Workspace Individual e con account Google personale.

Per ulteriori informazioni sulle schede riepilogative di Gmail vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito di supporto ufficiale (la trovate seguendo questo link).