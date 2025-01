Il team di sviluppatori di Gmail lavora senza sosta al miglioramento di questo popolare client di posta elettronica e ciò comprende anche una sempre maggiore integrazione con gli altri principali servizi del colosso di Mountain View.

Alla fine dello scorso anno Google ha annunciato l’introduzione in Gmail delle schede riepilogative degli acquisti e in queste ore arriva un’altra nuova funzionalità molto simile, dedicata in particolare agli eventi di Google Calendar, in modo da semplificare per gli utenti la ricerca di informazioni pertinenti sugli eventi direttamente nel client di posta.

Gmail si arricchisce di una nuova comoda funzione

Così come viene spiegato dallo stesso team di Google con un post sul blog ufficiale dell’azienda, in virtù di questa nuova funzionalità, nel momento in cui si riceve un’e-mail relativa a un determinato evento, come per esempio una prenotazione al ristorante o un appuntamento per una visita medica, verrà visualizzata una scheda aggiornata sopra il contenuto del messaggio.

Questa scheda ha il compito di riassumere le informazioni più aggiornate sull’evento dall’e-mail e consente agli utenti di completare rapidamente le azioni relative a quel determinato evento, come aggiungerlo al proprio calendario, ottenere le necessarie indicazioni stradali per raggiungere il luogo, chiamare il locale o lo studio, invitare altre persone, ecc.

Stando a quanto è stato reso noto dal team di Google, questa nuova funzionalità dovrebbe essere già disponibile a livello globale per i clienti di Google Workspace, gli abbonati a Google Workspace Individual e gli utenti con account Google personale, sia su Android che su iOS.

È piuttosto probabile che in futuro il colosso di Mountain View arricchisca il suo client di posta elettronica di ulteriori schede dedicate ad altri contenuti. Staremo a vedere.