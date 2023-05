Il team di sviluppo di WhatsApp è impegnato costantemente nel miglioramento della sicurezza degli utenti. Dopo aver introdotto la verifica della password dei backup e la possibilità di bloccare le chat tramite l’impronta digitale, gli sviluppatori hanno recentemente implementato una nuova funzione orientata alla privacy con l’ultimo aggiornamento in versione beta dell’app.

Si tratta dell’introduzione degli username personali per tutti gli utenti. Questa nuova funzionalità si inserisce in una tendenza molto diffusa recentemente, in linea con l’annuncio fatto da Discord qualche giorno fa. Questa possibilità offre agli utenti di WhatsApp una maggiore flessibilità e personalizzazione nell’interazione con gli altri, permettendo loro di mostrare un identificativo unico che preferiscono utilizzare all’interno dell’app. Ma andiamo a vedere come funziona la novità.

Le novità della versione 2.23.11.15 di WhatsApp Beta per Android

Con la distribuzione di un nuovo aggiornamento attraverso il Google Play Beta Program, WhatsApp porta la propria versione alla 2.23.11.15. L’obiettivo di quest’ultimo aggiornamento non è solo quello di migliorare l’esperienza utente generale, ma introdurre una nuova opzione che permette di impostare un nome utente unico per ciascun utente. Attualmente in fase di sviluppo e non ancora visibile al pubblico, questa nuova opzione consentirà agli utenti di WhatsApp di scegliere nomi utente unici per i propri account, offrendo così un ulteriore livello di privacy e personalizzazione.

Questa funzionalità rappresenta un importante cambiamento rispetto alla prassi attuale, in cui l’identificazione dei contatti si basa esclusivamente sui numeri di telefono. Con l’introduzione dei nomi utente unici, gli utenti avranno la possibilità di comunicare con altri utenti all’interno dell’app senza dover condividere il proprio numero di telefono (proprio come avviene già da qualche tempo su Telegram), offrendo una maggiore flessibilità nella gestione delle informazioni personali e delle interazioni online.

Come mostrato nello screenshot riportato di seguito, sarà possibile selezionare un nome utente unico e distintivo che rappresenti al meglio la propria identità digitale su WhatsApp. Per effettuare questa modifica sarà sufficiente seguire il percorso Impostazioni > Profilo. Qui, oltre alla possibilità di modificare il nome visualizzato e le info sul profilo, verrà introdotta una nuova voce dedicata alla funzione appena descritta.

Nonostante questa funzione sia ancora in fase di sviluppo, è interessante considerare le possibili implicazioni che potrebbe avere. Ad esempio, l’introduzione dei nomi utente potrebbe agevolare la comunicazione privata con le aziende, proteggendo ulteriormente i dati personali degli utenti; inoltre, questa funzionalità potrebbe essere estesa a tutti i tipi di interazioni, offrendo così un livello di privacy senza precedenti su WhatsApp.

Per quanto concerne la sicurezza, è importante sottolineare che le conversazioni avviate utilizzando i nomi utente su WhatsApp saranno protette attraverso la crittografia end-to-end, il che assicura lo stesso elevato livello di sicurezza delle conversazioni tradizionali su WhatsApp. In pratica significa che le comunicazioni private rimarranno esclusivamente tra i partecipanti della conversazione, garantendo la riservatezza dei contenuti scambiati.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare le ultime versioni di WhatsApp Beta per i dispositivi basati su Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero provare lo stesso in anteprima le ultime versioni dell’app di messaggistica hanno la possibilità di farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). La versione 2.23.11.15 beta la trovate qui.

Potrebbe interessarti anche: le nostre guide di WhatsApp