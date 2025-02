WhatsApp continua a rinnovare la propria applicazione mobile per Android con importanti aggiornamenti che stanno arrivando attraverso il programma beta del Google Play Store. Le ultime versioni 2.25.4.3 e 2.25.3.22 introducono significative novità sia per la gestione dei gruppi che per la creazione degli stati.

Nuove etichette per i membri dei gruppi

La prima novità, individuata nella versione beta 2.25.4.3 per Android, riguarda l’introduzione di un sistema di etichette personalizzate per i membri dei gruppi. Questa funzionalità, ancora in fase di sviluppo, permetterà agli utenti di identificare il proprio ruolo all’interno delle chat di gruppo attraverso etichette personalizzabili.

A differenza di altri sistemi simili, WhatsApp ha optato per un approccio flessibile: invece di proporre un elenco predefinito di ruoli, gli utenti potranno creare etichette completamente personalizzate. Si potranno quindi inserire ruoli come “Coach”, “Presidente” o “Rappresentante dei genitori”, rendendo immediatamente chiara la funzione di ciascun membro all’interno del gruppo.

Un aspetto particolarmente interessante è che le etichette saranno specifiche per ogni gruppo e non verranno trasferite automaticamente in altre conversazioni, garantendo così la privacy e la contestualizzazione dei ruoli. Inoltre, WhatsApp ha pensato anche alla persistenza di queste informazioni in caso di perdita di dati dal proprio smartphone: le etichette rimarranno memorizzate anche dopo la reinstallazione dell’app, assicurando continuità nella gestione dei ruoli all’interno dei gruppi.

Nuovi strumenti avanzati per gli stati

Sul fronte degli stati, invece, la versione beta 2.25.3.22 introduce miglioramenti significativi all’accessibilità degli strumenti di creazione. L’interfaccia è stata riprogettata per rendere più immediate le varie opzioni di condivisione, con particolare attenzione agli aggiornamenti vocali e testuali.

La novità più rilevante è l’introduzione di due nuove scorciatoie direttamente nella schermata della galleria per la selezione di contenuti multimediali da condividere, accessibili tramite il pulsante di azione fluttuante nella scheda “Aggiornamenti”. Questi collegamenti rapidi permetteranno di creare stati testuali o condividere messaggi vocali con pochi click.

Particolarmente interessante è la separazione tra la creazione di stati vocali e testuali, precedentemente unificate in un’unica interfaccia. Questa distinzione rende più intuitivo l’utilizzo delle diverse modalità di condivisione e potrebbe incoraggiare gli utenti a sperimentare maggiormente con gli aggiornamenti vocali, una funzionalità forse poco utilizzata fino ad ora.

Come aggiornare WhatsApp e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Per quanto riguarda il ramo beta dell’app, il programma di test è al completo da mesi ormai, dunque, qualora voleste provare le novità proposte da WhatsApp Beta dovrete procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). In particolare, l’ultima versione beta disponibile al pubblico, la 2.25.4.3 è disponibile a questo indirizzo.

Infine, vi ricordiamo che per restare aggiornati su tutte le novità, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp ufficiale; per ricevere invece tutte le offerte tecnologiche del momento potete seguirci sul nostro canale PrezziTech sempre su WhatsApp.