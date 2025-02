L’imminente presentazione ufficiale di Find N5, il nuovo pieghevole di OPPO che ha tra le specifiche tecniche un display dalla piega invisibile, ha alimentato le aspettative degli appassionati per l’arrivo a livello globale di OnePlus Open 2. Ricordiamo, infatti, che OnePlus Open, il primo pieghevole del produttore cinese, è la versione globale di OPPO Find N3; la presentazione del successore del foldable di OPPO ha fatto pensare a un imminente lancio anche della versione di OnePlus, ma un comunicato ufficiale pubblicato sul forum della community di OnePlus ha smentito queste aspettative.

Le ragioni alla base della decisione di abbandonare (definitivamente?) Open 2

Il comunicato “A note about our Foldable Strategy 2025” firmato da Vale Gu, Product Manager per OnePlus Open, spiega come OnePlus abbia deciso di non lanciare nel 2025 uno smartphone pieghevole. Ufficialmente non è un abbandono definitivo, piuttosto una “ricalibrazione” confermando l’impegno per l’innovazione e l’adozione di nuovi materiali e tecnologie più sofisticate (presenti in OPPO Find N5) nei device pieghevoli di OnePlus del futuro.

Nonostante avessero iniziate a circolare le prime immagini e fosse uno dei device più attesi per quest’anno, l’uscita di OnePlus Open 2 non era così scontata già a novembre scorso. Solamente tre mesi fa hanno iniziato a circolare più indiscrezioni sulla possibilità che OPPO e OnePlus abbandonassero definitivamente il mercato degli smartphone pieghevoli.

Il rinvio del lancio di OnePlus 2 sembra dovuto anche a ragioni prettamente commerciali. Il marchio OPPO, infatti, ha una sua consolidata fetta di mercato in Cina e Find N5 ha quindi una sua giustificazione sul mercato. Meno forte, invece, la presenza nei mercati globali dove, fuori dai confini nazionali, OnePlus si trova a confrontarsi con i device pieghevoli di Google e Samsung. A questo proposito in estate (o al più tardi a gennaio 2026) Samsung dovrebbe presentare il suo smartphone tri-fold, mentre Google dovrebbe poche settimane più tardi, lanciare il successore di Pixel 9 Pro Fold.

Una concorrenza così forte, unita all’assenza di specifiche tecniche o innovazioni di design rilevanti, spiegherebbe la decisione di OnePlus di rinunciare, almeno per ora, a Open 2. Se il prossimo pieghevole di OnePlus arriverà nel 2026 non è confermato; di certo c’è la conferma del supporto per gli attuali OnePlus Open, ancora disponibili per l’acquisto sia sui canali ufficiali che nei vari store online.