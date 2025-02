Torniamo ad occuparci di OPPO Find N5, nuovo smartphone pieghevole che sarà lanciato in Cina entro la fine di questo mese e a livello globale probabilmente in occasione del Mobile World Congress 2025, in programma a Barcellona all’inizio di marzo.

Sono piuttosto elevate le aspettative per questo smartphone, che dovrebbe vantare diverse caratteristiche molto interessanti, come uno spessore da aperto di poco superiore a 4 mm, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite e una scocca resistente all’acqua (dovrebbe essere il primo pieghevole al Mondo con certificazioni IPX6, IPX8 e IPX9).

Ecco il display senza piega di OPPO Find N5

Nelle scorse ore in Rete sono state pubblicate delle immagini che sembrano confermare quanto già anticipato dal produttore: da aperto, la piega del display di OPPO Find N5 non sarà visibile.

In effetti, stando a quanto sembra emergere da queste foto dal vivo del nuovo smartphone pieghevole di OPPO, pare che il produttore sia riuscito a superare uno dei principali limiti dei dispositivi di questo tipo, mettendo a disposizione degli utenti un ampio schermo che non presenta una fastidiosa piega nemmeno quando è spento.

Tra le altre principali caratteristiche di OPPO Find N5 non dovrebbero mancare una tripla fotocamera con un sensore primario da 50 megapixel, un sensore ultra grandangolare da 50 megapixel e un teleobiettivo periscopico, un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali laterale e una batteria con supporto alla ricarica rapida a 80 W via cavo e a 50 W in modalità wireless.

Sempre a proposito di OPPO Find N5, nelle scorse ore si sono fatte insistenti le indiscrezioni secondo cui potrà contare anche su DeepSeek-R1, un modello IA avanzato che consente un’attivazione vocale fluida e funzionalità intelligenti (incluse quelle di ricerca online), migliorando nel complesso l’esperienza di utilizzo senza mani.

In sostanza, il nuovo smartphone pieghevole di OPPO sembra avere tutte le carte in regola per entrare nel club dei modelli più interessanti tra quelli lanciati nel 2025.