Nelle scorse ore il team di OPPO ha pubblicato la prima immagine teaser di uno degli smartphone più attesi del 2025: stiamo parlando di OPPO Find N5, device pieghevole che sul mercato arriverà in determinati Paesi con il nome di OnePlus Open 2.

OPPO Find N5 farà il suo esordio ufficiale il prossimo mese in Cina e tra le sue caratteristiche principali vi sarà un design rinnovato, con un grande lavoro del team di ingegneri volto a ridurre al minimo le dimensioni della scocca, tanto che il produttore parla di “smartphone pieghevole più sottile al mondo”.

Uno spessore da record per OPPO Find N5 e OnePlus Open 2

Pete Lau, Chief Product Officer di OPPO e fondatore di OnePlus ci ha tenuto a soffermarsi proprio su questo aspetto e il produttore cinese per mettere in risalto il ridotto spessore dello smartphone ha pubblicato la seguente immagine, ove come termine di paragone vi è una matita:

Se si considera che lo spessore di una matita è di circa 7 mm, OPPO Find N5 (o OnePlus Open 2) potrebbe avere una scocca spessa circa 4 mm da aperto e inferiore ad 1 centimetro da richiuso.

Lo smartphone, inoltre, potrà contare su una scocca in titanio, materiale che garantirà agli utenti una notevole resistenza.

Tra le altre caratteristiche di OPPO Find N5 o OnePlus Open 2, sempre stando alle indiscrezioni, non dovrebbero mancare un processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, un display LTPO da 6,85 pollici con risoluzione 1,5K, una tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel realizzata in collaborazione con Hasselblad, una batteria da 6.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 100 W e a 50 W in modalità wireless) e il supporto alla comunicazione satellitare.

Per quanto riguarda l’aspetto software, infine, lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato con l’interfaccia ColorOS basata su Android 15. Staremo a vedere.