Ci eravamo lasciati giusto un paio di giorni fa con alcuni leak che svelavano possibili dettagli di OPPO Find N5, il nuovo smartphone pieghevole della compagnia in uscita a breve sui mercati di tutto il mondo. Nelle ultime ore, in particolare, alcuni poster e video ufficiali pubblicati dalla compagnia avrebbero confermato le specifiche tecniche di cui si vociferava nei giorni scorsi, : scopriamole insieme nel dettaglio.

OPPO Find N5: le specifiche tecniche ufficiali

I nuovi poster recentemente pubblicati da OPPO confermano l’adozione del chip Snapdragon 8 Elite: i benchmark del portale Geekbench suggeriscono che non si tratterebbe della versione standard del processore, ma di un’edizione ottimizzata a 7 core, con due core da 4,32 GHz e cinque core da 3,53 GHz.

OPPO conferma poi la batteria da 5600 mAh di capacità, che assicurerà dunque un buon livello di autonomia per il suo nuovo pieghevole, soprattutto se messa a confronto con i 4805 mAh di capacità di OPPPO Find N3. Alcuni test di laboratorio indicherebbero la possibilità di registrare in video in Full HD in condizioni ambientali estreme (al di sotto dei -15 gradi centigradi) per un tempo indicativo di 4,2 ore, oltre a permettere fino a 24 ore di trasmissione video e più di 18 ore di videochiamate. Nonostante la batteria dall’ampia capacità, OPPO Find N5 presenterà uno spessore di soli 9,2 millimetri, quando completamente richiuso.

Tra le funzionalità ufficialmente confermate dalla compagnia troviamo anche la piena integrazione con DeepSeek-R1, il nuovo modello cinese di intelligenza artificiale uscito da poco sui mercati di tutto il mondo, che assicurerà così l’accesso a funzionalità inedite per l’uso quotidiano, con il supporto ai comandi vocali attraverso l’assistente Xiaobu. Come si evince dal video pubblicato dalla compagnia, la versione globale di OPPO Find N5 presenterà invece il supporto a Gemini, l’intelligenza artificiale proprietaria di Google.

Vi ricordiamo che la data di presentazione ufficiale di OPPO Find N5 (e OPPO Watch 2) è prevista per il prossimo 20 febbraio, giorno che segnerà anche il debutto sul mercato globale. Non ci rimane dunque che attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali a tal proposito da OPPO, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni.