Torniamo a parlare del futuro prossimo (e meno prossimo) di Samsung perché sono spuntate interessanti anticipazioni riguardanti Samsung Galaxy Z Fold7, Samsung Galaxy S26 Ultra e uno dei futuri componenti della gamma di fascia media, Samsung Galaxy A26. Tra design, S Pen, fotocamere e immagini, procediamo con ordine e andiamo a scoprire tutto.

Samsung Galaxy Z Fold7 più sottile e con schermi più grandi, ma una S Pen diversa

Iniziamo da Samsung Galaxy Z Fold7, prossimo rappresentante della gamma di pieghevoli del produttore. Secondo le indiscrezioni di queste ore, lo smartphone potrebbe apportare un importante cambiamento per quanto concerne il supporto alla S Pen in favore di un design più sottile: il digitalizzatore “tradizionale” occupa spazio, e Samsung avrebbe deciso di fare qualche modifica così da allinearsi maggiormente ai rivali come OPPO Find N5 (atteso tra pochi giorni con uno spessore di 8,93 mm).

Secondo ET News, Galaxy Z Fold7 potrebbe mettere a disposizione una S Pen diversa da quella che conosciamo, con un funzionamento simile alla Apple Pencil per l’invio del segnale allo schermo. Questo consentirebbe a Samsung di risparmiare circa 0,6 mm, con il produttore che avrebbe in programma di scendere sotto i 10 mm di spessore totale: si tratterebbe di cifre inferiori persino a quelle di Galaxy Z Fold Special Edition (arrivato a ottobre con 10,6 mm).

La fonte indica anche che il nuovo smartphone pieghevole dovrebbe offrire schermi più grandi rispetto a Galaxy Z Fold6: attesi un display interno da 8 pollici (anziché 7,6) e un display esterno da 6,5 pollici (anziché 6,3), ma non sappiamo ancora se ci saranno cambiamenti per quanto riguarda l’aspect ratio.

Insomma, Galaxy Z Fold7 potrebbe risultare più sottile, avere schermi più ampi e forse qualche funzionalità in meno (o semplicemente “diversa”) per la S Pen, che comunque non sarà inclusa in uno slot come nel caso di Galaxy S25 Ultra. Proprio quest’ultimo è al centro di diverse polemiche per le scelte relative alla S Pen, che ha perso le sue funzionalità Bluetooth. Tutto ciò sembra votato alla riduzione di pesi e spessori.

Samsung Galaxy Z Fold7 sarà presentato presumibilmente insieme a Galaxy Z Flip7 durante la prossima estate.

Niente fotocamera sotto il display per Samsung Galaxy S26 Ultra

La serie Galaxy S25 è arrivata solo da pochi giorni sul mercato, ma sono già diversi i rumor che riguardano i successori. Quest’oggi ci soffermiamo in particolare su Samsung Galaxy S26 Ultra, flagship atteso per l’inizio del 2026 ma già al centro di indiscrezioni.

Le indiscrezioni hanno parlato di una batteria più grande (ma non esagerata), di importanti novità fotografiche e persino di una possibile fotocamera anteriore integrata sotto il display, simile (ma presumibilmente migliore) a quella interna dei pieghevoli come il sopra citato Z Fold6.

A quanto pare quest’ultimo punto è da rivedere, perlomeno secondo il leaker @PandaFlashPro: quest’ultimo sostiene che Samsung Galaxy S26 Ultra non offrirà una UDC, ossia una fotocamera sotto il display, ma non solo. Secondo lui è “altamente impossibile” che Samsung introduca una fotocamera simile sul modello Ultra entro i prossimi 2 o 3 anni. A quanto pare per una questione di qualità, tuttora insufficiente per un dispositivo simile (sul Fold ci sono le altre fotocamere da sfruttare per avere qualità).

Se quanto riportato fosse vero, significherebbe non vedere una fotocamera sotto il display sui modelli Ultra almeno fino a Galaxy S28 Ultra o addirittura Galaxy S29 Ultra. Probabilmente dovremo abituarci al classico foro perché lo vedremo ancora per un bel po’.

Samsung Galaxy S26 Ultra dovrebbe essere presentato all’inizio del 2026 in compagnia dei fratelli Galaxy S26 e Galaxy S26+.

Il design e i colori di Samsung Galaxy A26 in tre immagini

Spostiamoci sulla fascia media di Samsung e parliamo ora di uno smartphone più vicino all’arrivo in commercio: si tratta di Samsung Galaxy A26, modello che farà parte della gamma Galaxy A 2025 del produttore sud-coreano insieme a fratelli come Galaxy A56 e Galaxy A36.

Samsung Galaxy A26 è già stato protagonista di alcuni render verso la fine del 2024, e in queste ore spuntano tre ulteriori immagini condivise da @MysteryLupin: lo smartphone viene mostrato in tre colorazioni, una nera e piuttosto “classica”, una bianca e una verde menta, con un modulo fotografico coerente con il resto della nuova gamma.

Il design vede la conferma della Key Island (la parte sporgente con i tasti presente sul bordo destro) e la presenza di cornici relativamente spesse: in basso il “mento” risulta piuttosto pronunciato, e nella parte superiore spicca la fotocamera anteriore integrata attraverso un notch a goccia. In generale il rapporto schermo superficie non sembra dei migliori, ma stiamo comunque parlando di uno dei modelli di fascia medio-bassa di Samsung.

Samsung Galaxy A26 dovrebbe essere presentato ufficialmente entro poche settimane, probabilmente in compagnia degli altri componenti della famiglia di fascia media. Torneremo sicuramente a parlarne a breve.

In copertina Samsung Galaxy Z Fold6