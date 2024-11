Samsung intende lanciare nel corso dei prossimi mesi Galaxy A26, il suo nuovo modello di smartphone entry-level. Grazie ad alcuni render in AutoCAD recentemente trapelati siamo venuti a conoscenza di quello che dovrebbe a tutti gli effetti essere il suo design definitivo: scopriamolo insieme nei minimi dettagli.

Samsung Galaxy A26: il design svelato dai render

Partiamo prima di tutto dal lato anteriore: com’è possibile evincere dai render in questione, Samsung Galaxy A26 presenterà un display piatto con un notch a goccia in corrispondenza della parte superiore dello schermo, con la cornice superiore significativamente più sottile rispetto agli altri lati del dispositivo. Il nuovo smartphone presenterà un’altezza di 164 millimetri per 77,5 millimetri di larghezza e 7,7 millimetri di spessore, mentre il display offrirà verosimilmente una diagonale da 6,64 pollici.

Passando al lato posteriore troveremo un modulo fotocamere leggermente in rilievo e composto da tre sensori, allineati in verticale e accompagnati lateralmente sulla parte centrale dal flash LED.

Lo slot per le SIM sarà invece accessibile dal lato sinistro dello smartphone, a differenza dell’uscita jack audio che sarà invece assente: per collegare i propri auricolari o cuffie sarà dunque necessario ricorrere all’uscita Type-C.

Stando ad alcuni benchmark recentemente pubblicati, sotto il cofano troveremo il chip Exynos 1280, accompagnato da 6 GB di RAM e con il sistema operativo Android 15 preinstallato al suo interno, su cui si baserà l’interfaccia proprietaria One UI.

Tra le caratteristiche più attese ricordiamo in particolar modo la Key Island, una sporgenza in corrispondenza dei tasti del volume e di spegnimento, già vista in precedenza rispettivamente su Samsung Galaxy A16 nelle varianti 4G e 5G, che permetterà di trovare i tasti con più facilità.

Quanto ai materiali, non conosciamo ancora nessuna informazione precisa: considerando il precedente Samsung Galaxy A25 realizzato totalmente in plastica, è verosimile aspettarsi materiali simili per il nuovo modello, escludendo dunque l’utilizzo dell’alluminio o del vetro per la scocca posteriore. Lo stesso dicasi per il prezzo di lancio, che si aggirerà probabilmente attorno ai 300 euro per la configurazione base, in linea con quanto visto quest’anno con il precedente modello.

Chiaramente è bene prendere con le pinze tali informazioni, dal momento che dovranno necessariamente essere confermate (o eventualmente smentite) direttamente dalla compagnia produttrice coreana. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.