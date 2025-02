La serie Samsung Galaxy S25 ha appena debuttato sul mercato dopo il periodo di preordine, ma è già arrivato il momento di parlare del futuro della gamma del produttore. Quest’oggi sono spuntate interessanti anticipazioni riguardanti non solo Samsung Galaxy S26 Ultra, atteso per l’inizio del prossimo anno, ma anche Samsung Galaxy Z Fold7, in arrivo in estate: andiamo a dargli un’occhiata.

Samsung Galaxy S26 Ultra potrebbe avere una fotocamera sotto il display

Iniziamo da Samsung Galaxy S26 Ultra, che dovrebbe arrivare tra circa un anno in compagnia dei fratelli Galaxy S26 e Galaxy S26+. Dopo un modello piuttosto conservativo, che ha comunque visto l’introduzione del potente SoC Snapdragon 8 Elite e di una nuova fotocamera ultra-grandangolare da 50 MP, sembra che Samsung voglia spingere sull’acceleratore con la prossima generazione.

Come riportato da un informatore su X, il prototipo di Galaxy S26 Ultra non ha un foro visibile per la fotocamera anteriore: questo significa che Samsung potrebbe optare per l’integrazione di una fotocamera UDC, ossia sotto il display, per una parte frontale completamente “pulita”. Ricordiamo che una soluzione simile è già stata adottata sulla linea Galaxy Z Fold, ma solo per la fotocamera interna: ci aspettiamo dunque un netto miglioramento nelle prestazioni, altrimenti potrebbe esserci il rischio di avere una selfie cam non esattamente di alto livello.

In ogni caso, stiamo parlando di prototipi, quindi è possibile che Samsung stia ancora valutando il da farsi. La serie Galaxy S26 potrebbe portare anche novità nel comparto fotografico, dopo alcuni modelli senza troppi cambiamenti a livello di sensori, un display particolarmente luminoso e persino nuove batterie al silicio-carbonio. Ci sarà tutto il tempo per parlarne, visto che sono appena arrivati sul mercato i Galaxy S25.

Samsung Galaxy Z Fold7 sarà uno Z Fold SE “aggiornato”?

Prima dell’uscita della serie Galaxy S26 toccherà ai nuovi smartphone pieghevoli, tradizionalmente presentati durante l’Unpacked estivo. Uno dei protagonisti dell’evento di quest’anno sarà Samsung Galaxy Z Fold7, che però potrebbe non essere così rivoluzionario rispetto al modello attuale.

Secondo @TheGalox_, il nuovo dispositivo potrebbe riprendere quanto visto su Galaxy Z Fold Special Edition, con qualche aggiornamento hardware legato a chip (Snapdragon 8 Elite?), camera di vapore (più grande) e speaker. Per il leaker lo smartphone potrebbe essere una sorta di versione aggiornata e commercializzata a livello globale del modello Special Edition, proposto i mesi scorsi solo in alcuni mercati.

Rispetto a Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Fold7 dovrebbe comunque offrire un display più ampio, uno spessore più contenuto e la fotocamera principale da 200 MP (quella vista a partire da Galaxy S24 Ultra). A quanto sembra potrebbe al contempo perdere il supporto alla S Pen: un altro punto in comune con Z Fold SE.

Insomma, anche per la serie Galaxy Z Fold potrebbero arrivare “stravolgimenti” importanti solo nel 2026, perlomeno secondo i rumor. Sicuramente avremo modo di tornarci sopra nei prossimi mesi, in avvicinamento all’evento estivo di Samsung.

Cosa vi aspettate da Samsung Galaxy Z Fold7 e da Samsung Galaxy S26 Ultra?