La serie Samsung Galaxy S25 è appena arrivata sul mercato, ma come probabilmente saprete, nel mondo tech non c’è mai il tempo di fermarsi un attimo a riposare. Abbiamo già avuto modo di parlare dei successori, ossia della serie Galaxy S26, e quest’oggi ci soffermiamo in particolare su Samsung Galaxy S26 Ultra: questo perché sono spuntate nuove anticipazioni riguardanti le possibili batterie utilizzate dal produttore sud-coreano.

Dopo un Galaxy S25 Ultra decisamente conservativo per quanto concerne la batteria, tutti si aspettano decisi passi avanti con il prossimo modello di punta di Samsung, in arrivo presumibilmente a inizio 2026 insieme a Galaxy S26 e Galaxy S26+. Il nuovo flagship 2025 ha esordito da pochi giorni e ha mantenuto ancora una volta i “soliti” 5000 mAh, con una batteria tradizionale e compatibile con una ricarica rapida cablata da 45 W e con la ricarica wireless.

I rumor hanno iniziato a parlare di batterie al silicio-carbonio e del metodo di produzione a stacking delle celle, ma le più recenti indiscrezioni sembrano invitare a non urlare comunque al miracolo per quanto riguarda la capacità della batteria di Samsung Galaxy S26 Ultra. Un leaker su X si è dimostrato piuttosto sicuro nelle sue affermazioni, arrivando a “scommettere” il suo account: ha infatti dichiarato che eliminerà il suo account su X se Samsung utilizzerà batterie da almeno 6000 mAh su S26 Ultra.

I’ll delete my Twitter account if Samsung gives the Galaxy S26 Ultra a 7000mAh or even a 6000mAh battery I bet. 🙂

“Based on my Five Sources, the internal Samsung Test Lab only seem to have a Capacity of Max 5500mAh not more”.

— PandaFlash 𝕏 (@PandaFlashPro) February 11, 2025