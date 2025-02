Tramite un paio di comunicati stampa pubblicati sul blog The Keyword, Google ha annunciato un profondo rinnovamento di Family Link, il servizio che consente ai genitori di gestire i dispositivi Android dei propri figli, potendo porre vari limiti alle app utilizzabili e controllo ai contenuti che possono essere visualizzati.

Questo rinnovamento passa da un nuovo look per l’app, da nuovi strumenti di supervisione per i genitori e, più in generale, da nuove protezioni digitali per bambini, adolescenti e genitori.

Google Family Link si rifà il look

Come anticipato in apertura, l’app di Google Family Link riceve un look tutto nuovo (molto in stile Material You) che rende l’app più intuitiva da usare e navigare per i genitori.

Tra le novità, troviamo la nuova schermata Screen Time che, al suo interno, ospita tutti gli strumenti per gestire il tempo che i figlio passano davanti allo schermo del proprio dispositivo: fornisce un riepilogo dell’utilizzo per app, permette l’accesso rapido alle impostazioni sui limiti di tempo e consente di regolare gli orari di inattività e di scuola.

La scheda Controlli permette di gestire tutte le impostazioni legate agli account dei figli. I controlli chiave sono stati spostati in prima funzione. Inoltre, da questa pagina, i genitori possono anche approvare i download delle app e bloccare siti Web specifici.

Google viene incontro a quei genitori che devono “tenere sotto controllo” più di un figlio: basterà effettuare un tap sull’icona in alto a sinistra e selezionare il figlio di cui si desidera monitorare la situazione. La scheda Location, continua a mostrare la posizione dei bambini su una mappa.

Funzionalità “Orario scolastico”

Nel mese di agosto, il colosso di Mountain View ha introdotto la funzionalità orario scolastico in Family Link, portandola su Fitbit ACE LTE prima e, durante il Galaxy Unpacked di gennaio, anche sulla neonata modalità Galaxy Watch for Kids di Samsung.

Questa funzionalità, pensata per ridurre al minimo le potenziali distrazioni sui dispositivi dei bambini/adolescenti durante l’orario scolastico (e i genitori possono scegliere quali app disabilitare e quali no), verrà distribuita per tutti gli smartphone e tablet Android a partire dalla prossima settimana.

I genitori possono gestire i contatti dei bambini

Un’altra novità è l’approvazione dei contatti da parte dei genitori: attivando questa funzionalità, i bambini/adolescenti potranno chiamare e inviare SMS, dal loro dispositivo, solo ai contatti che sono stati approvati dai genitori.

I figli potranno richiedere dal loro dispositivo di aggiungere nuovi contatti ma, prima di risultare disponibili, verranno sottoposti all’approvazione dei genitori. Questa funzionalità , verrà implementata in Family Link nei prossimi mesi.

Come scaricare o aggiornare Google Family Link e l’app complementare

L’app di Google Family Link, quella che va installata sul dispositivo del genitore, è disponibile al download tramite il Google Play Store: per scaricarla, sarà sufficiente raggiungere la pagina dell’app (tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa” o “Aggiorna”.

Anche l’app Controllo genitori Family Link, quella che va installata sullo smartphone del bambino/adolescente, è disponibile al download tramite lo store: per scaricarla, anche in questo caso, basterà raggiungere la pagina dell’app (tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa” o “Aggiorna”.

Google spinge per promuovere sane abitudini digitali

Al netto del rinnovamento della suite Family Link, Google continua a lavorare per rendere più sicura l’esperienza online di bambini e adolescenti e, al contempo, per far stare più tranquilli e rassicurati i genitori.

“Mentre la tecnologia continua a evolversi, siamo costantemente alla ricerca e all’implementazione di nuovi modi per aiutare a mantenere i nostri utenti al sicuro online. Oggi, condividiamo diversi aggiornamenti che si basano sulle nostre attuali misure di sicurezza per gli utenti di età inferiore ai 18 anni, aiutandoli a proteggersi ulteriormente online mentre accedono ai numerosi vantaggi offerti da Internet e forniscono ai genitori e ai tutori ulteriore tranquillità.”

Le nuove misure di protezione digitali per bambini, adolescenti e genitori fornite da Google si articolano in tre tronconi.

Salvaguardia dai contenuti sensibili Google offre tanti strumenti in tal senso, come il filtro SafeSearch, la limitazione dei contenuti pubblicitari, le limitazioni con restrizione d’età su Google Play Store e YouTube e molto altro. In Google Messaggi verrà presto implementato un meccanismo che avvisa e protegge dai contenuti sensibili. Una sfida che Google sta cercando di vincere, è quella di comprendere al meglio l’età dell’utilizzatore di un dispositivo mobile, in maniera tale da applicare le protezioni adeguate e in linea con l’età; per farlo, Big G sfrutterà il machine learning.

Controlli aggiuntivi incentrati sulla famiglia: di questo gruppo fanno parte tutte le novità di Family Link che abbiamo discusso poco sopra, inclusi l’orario scolastico e l’approvazione dei contatti.

di questo gruppo fanno parte tutte le novità di Family Link che abbiamo discusso poco sopra, inclusi l’orario scolastico e l’approvazione dei contatti. Esperienze utili per bambini e adolescenti: oltre ad alcuni prodotti pensati per i giovani (vedi Fitbit Ace LTE), Google cerca di fornire esperienze personalizzate per bambini e adolescenti anche sui propri servizi (come YouTube Kids). Tap to pay nei negozi: In primavera, il colosso di Mountain View introdurrà il Tap to pay nei negozi sui telefoni Android dei bambini/adolescenti; i genitori potranno aggiungere una carta di pagamento al Google Wallet dei figli; i figli, in autonomia, potranno solo aggiungere carte regalo e biglietti per eventi. Intelligenza artificiale: Google afferma di avere sempre mantenuto un approccio responsabile verso l’intelligenza artificiale generativa, offrendo agli adolescenti una serie di funzionalità basate sull’IA (come Gemini e Cerchia e cerca); nei prossimi mesi, verranno rese disponibili per gli adolescenti Learn About (sfrutta l’IA generativa per fornire esperienze di apprendimento interattive) e NotebookLM (un assistente di ricerca che aiuta a prendere e gestire gli appunti).

oltre ad alcuni prodotti pensati per i giovani (vedi Fitbit Ace LTE), Google cerca di fornire esperienze personalizzate per bambini e adolescenti anche sui propri servizi (come YouTube Kids).

“Continueremo a investire in tecnologie che aiutino a proteggere e rafforzare bambini e adolescenti su tutte le piattaforme Google e ci impegniamo inoltre a collaborare con le parti interessate in tutto il mondo per promuovere approcci politici intelligenti e solidi volti a garantire una maggiore sicurezza online ai giovani.”

Per maggiori informazioni sulle novità appena annunciate da Google per genitori e bambini, vi rimandiamo ai comunicati stampa dedicati, Google Family Link brings new supervision tools for parents e New digital protections for kids, teens and parents, pubblicati sul blog The Keyword.