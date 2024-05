Con un sistema operativo basato su Wear OS, il nuovo smartwatch Fitbit Ace LTE è una sorta di Google Pixel, ma per gli utenti più piccoli.

Fitbit Ace LTE sembra offrire un modo completamente diverso per mantenere i propri figli sani e motivati ​​a muoversi. Ecco i dettagli del nuovo prodotto.

Caratteristiche di Fitbit Ace LTE

Questo nuovo dispositivo indossabile è resistente all’acqua fino a 50 metri, mentre lo schermo è protetto da Corning Gorilla Glass 3. Oltre alla connettività LTE è presente il supporto per Wi-Fi a 2,4 GHz, Bluetooth 5.0 e persino NFC.

L’autonomia è di 16 ore con una singola carica, tuttavia è possibile ottenere altre 11 ore di autonomia con 30 minuti di ricarica.

Fitbit Ace LTE può tracciare varie attività grazie ai numerosi sensori integrati che includono accelerometro, sensore di frequenza cardiaca, altimetro, magnetometro, giroscopio e sensore di luce ambientale.

Sul piano del software Fitbit ha creato una nuova interfaccia basata su Wear OS per offrire un’esperienza a misura di bambino, con giochi 3D interattivi e gli Eejies, creature personalizzabili che si nutrono dell’attività quotidiana del piccolo utente.

Al momento del lancio lo smartwatch verrà fornito con sei giochi, ma ne sono previsti altri a rilascio trimestrale con l’obiettivo di stimolare i bambini a fare almeno 60 minuti di attività fisica al giorno.

Grazie alla nuova app Fitbit Ace i genitori possono controllare e monitorare tutto ciò che i loro figli fanno con lo smartwatch, come chiamare o inviare SMS a contatti fidati, oltre a visualizzare la loro posizione, impostare orari di utilizzo e altro.

Un altro vantaggio è che l’app Fitbit Ace è configurabile su Android e iOS senza bisogno di uno smartphone personale per il bambino, ma per accedere alla maggior parte delle funzionalità come LTE, chiamate vocali, GPS e messaggistica senza uno smartphone dedicato, è necessario un abbonamento Ace Pass.

Il minore può accedere solo al contenuto disponibile immediatamente e tramite successivi aggiornamenti software, inoltre non c’è pubblicità su questo smartwatch.

Disponibilità e prezzo di Fitbit Ace LTE

Attualmente Fitbit Ace LTE è preordinabile negli USA al prezzo di 229,95 dollari tramite Google Store e Amazon e il rilascio è previsto per il 5 giugno.

L’abbonamento Ace Pass costa 9,99 dollari al mese o 119,99 dollari all’anno. Per ora non abbiamo informazioni in merito a una eventuale disponibilità del prodotto in altri mercati.