Con l’obiettivo di aiutare i genitori a fare in modo che i loro figli si concentrino sull’apprendimento durante le lezioni, Google ha annunciato una nuova impostazione per gli smartphone Android e altri dispositivi che consente ai genitori di utilizzare la funzionalità Orario scolastico già introdotta sugli smartwatch per bambini Fitbit Ace LTE.

L’orario scolastico consente ai genitori di impostare il dispositivo personale dei propri figli su una schermata iniziale dedicata con funzionalità limitate durante le lezioni.

I genitori possono programmare e selezionare quali app sono consentite durante l’orario scolastico nell’app di controllo parentale Google Family Link, oltre a poter consentire chiamate o messaggi da contatti specifici.

La funzionalità “Ora a scuola” è ancora più flessibile

L’orario scolastico può essere attivato anche al di fuori delle lezioni come pausa dagli schermi e per gli adolescenti che non sono supervisionati tramite Family Link, la modalità Focus è disponibile sui dispositivi Android per bloccare le notifiche e limitare le distrazioni in un momento specifico.

Dal momento che le esigenze possono variare in base a cose come l’età e lo stile genitoriale, Google offre impostazioni ed esperienze personalizzate.

In un aggiornamento che verrà lanciato più avanti quest’estate, genitori e adolescenti potranno collegare i loro account, consentendo ai genitori di ottenere visibilità sulle attività dei loro adolescenti su YouTube.

Nell’app Family Link, la supervisione può essere abilitata per tutte le età e per tutti gli utenti di età inferiore ai 18 anni, Google ha attivato delle impostazioni di sicurezza predefinite che includono SafeSearch, l’implementazione di restrizioni sui contenuti e la disattivazione della riproduzione automatica su YouTube, oltre alle recenti nuove misure di sicurezza che limitano le raccomandazioni di video con contenuti che potrebbero essere problematici, in particolare per gli adolescenti.