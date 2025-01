L’evoluzione tecnologica è un processo inarrestabile e forse impossibile da rallentare. Per questo, come approccio educativo, è utile consentire ai più piccoli l’uso degli strumenti digitali, con alcune limitazioni e controlli. È quanto permette la nuova modalità Galaxy Watch for Kids, nata dalla collaborazione tra Samsung e Google, che consente ai bambini di rimanere connessi senza usare uno smartphone.

Le novità di Galaxy Watch for Kids e Google Family Link

La nuova modalità Galaxy Watch for Kids è disponibile per Galaxy Watch7 LTE (e in futuro potrebbe essere estesa alle versioni precedenti) e consente ai bambini di rimanere connessi, mentre i genitori possono controllarne e regolarne l’utilizzo. Questo è possibile grazie a Google Family Link, un’applicazione per i genitori che permette di configurare l’orologio, stabilire limiti e regole e monitorare in ogni momento la posizione dei figli.

Con Galaxy Watch for Kids i bambini possono effettuare chiamate, inviare messaggi e scaricare diverse app, con i genitori che hanno il controllo completo di ciascuna di queste funzionalità.

I genitori, infatti, possono impostare l’elenco dei contatti a cui i figli con Galaxy Watch7 LTE al polso possono inviare messaggi, così come approvare o bloccare (anche dopo che è stata installata) il download delle app. Con Google Family Link è possibile visualizzare la posizione dello smartwatch, localizzare il dispositivo in caso di smarrimento e limitare le funzionalità in determinate fasce orarie, come durante il sonno o le lezioni scolastiche.

A proposito di scuola: Google ha siglato delle partnership con noti brand per bambini grazie alle quali su Galaxy Watch7 LTE è possibile scaricare 20 nuove app e quadranti. Le applicazioni disponibili sono quelle che nel Play Store hanno ottenuto l’approvazione degli insegnanti. Il Play Store dispone da anni della sezione ‘Approvato dagli insegnanti’ (Teacher Approved), che raccoglie applicazioni per bambini selezionate da un team di docenti ed esperti di educazione.

Sono applicazioni selezionate in base a criteri come l’adeguatezza all’età, la qualità dell’esperienza e l’arricchimento educativo. Tra queste app ci sono:

BarbieTM Color Creations

Un’app progettata per stimolare la creatività dei bambini con attività artistiche. Permette di esplorare palette di colori, personalizzare illustrazioni di Barbie e sperimentare con combinazioni cromatiche.

Crayola Create & Play

L’app incoraggia la creatività e l’espressione personale con attività brevi e divertenti. Include anche una collezione di quadranti colorata con la quale personalizzare lo smartwatch.

Marvel HQ: Super Hero Fun

Permette ai bambini di creare brani musicali e ballare e ottenere quadranti con design basati sui supereroi preferiti dai bambini.

MathTango

Propone puzzle di moltiplicazione, mostri danzanti e animazioni vivaci per rendere divertente la pratica della matematica.

Rubik’s Cube

In quest’applicazione il celebre rompicapo si trasforma in un quadrante 3D interattivo con movimenti e rotazioni.

Tech Deck

Consente ai bambini di esprimere il proprio stile combinando 10 design unici di skateboard e sfondi personalizzabili.

PBS Kids

Ci sono due nuove app (Wild Kratts Creature Power Up e Odd Squad Time Unit che incoraggiano i bambini a risolvere casi strani utilizzando movimento, matematica e abilità di problem-solving. Ci sono anche il quadrante “Dot Watch Face” e altri temi PBS KIDS.

Rebel Girls Mood Journal

Un’applicazione per aiutare i bambini a riconoscere e monitorare le emozioni, con affermazioni motivanti e attività ispirate. A questo scopo prevede temi per costruire autostima e fiducia con design di donne ispiratrici.

Two Whats?! & A Wow!

Un gioco che insegna curiosità scientifiche, distinguendo fatti reali da fiction. Inoltre è disponibile il quadrante “Wow in the World Watch Face” con temi spaziali e aggiornamenti stagionali.

Unicorn Academy

L’app permette ai bambini di personalizzare il quadrante con il loro unicorno preferito e il suo cavaliere, accompagnati da animazioni ispirate alla serie Netflix di Spin Master.

Inizialmente queste novità saranno disponibili negli Stati Uniti sulle reti AT&T, T-Mobile e Verizon.