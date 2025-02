Google I/O è il nome della manifestazione annuale che il colosso di Mountain View sfrutta per annunciare le principali novità a cui sta lavorando e quelle che saranno presto implementate per gli utenti e nelle scorse ore l’azienda ha svelato quando si svolgerà l’edizione del 2025.

L’appuntamento è fissato per martedì 20 maggio e mercoledì 21 maggio, giorni nei quali scopriremo cosa bolle in pentola in quel di Mountain View e potremo farci un’idea delle novità che il colosso statunitense ha in programma di lanciare nella seconda parte di quest’anno.

Cosa possiamo aspettarci dall’edizione 2025 di Google I/O

L’evento si terrà allo Shoreline Amphitheatre (la sede di Google) e il colosso statunitense prevede di tenere i discorsi principali il primo giorno, seguiti da sessioni di discussioni, workshop, demo, opportunità di creare collaborazioni, ecc.

Allo stato attuale il team di Google non ha fornito dettagli sulle novità che prevede di annunciare, essendosi limitato a precisare che coloro che parteciperanno all’evento potranno scoprire i nuovi prodotti dell’azienda, le tecnologie e le innovazioni nel settore dell’intelligenza artificiale, in Android e in altri campi. Probabilmente le novità più attese sono proprio quelle relative alle funzioni IA e ad Android 16, versione che dovrebbe essere rilasciata nella seconda parte dell’anno.

Sebbene per qualcuno sarà possibile partecipare all’atteso keynote di persona, Google I/O 2025 sarà prevalentemente un evento online, trasmesso in diretta per poter raggiungere il più ampio quantitativo possibile di utenti.

Il colosso di Mountain View ha già pubblicato il sito dedicato all’evento, nel quale sarà possibile registrarsi per avere ulteriori dettagli e prendervi parte. Lo potete trovare seguendo questo link (si accede con il proprio account Google).

Nel corso delle prossime settimane dovrebbero emergere più informazioni su ciò che possiamo attenderci da Google I/O 2025. Basta avere un po’ di pazienza.