A una settimana dal Galaxy Unpacked, l’evento annuale di Samsung durante il quale quest’anno è stata presentata, tra le altre cose, la serie Galaxy S25, si è scoperto che i nuovi smartphone si distinguono dalla serie precedente anche perché sembrerebbe aver risolto un particolare problema al display.

Il “problema” del display granuloso di Galaxy S24

Acquistare un Samsung Galaxy S25, approfittando anche delle promozioni irresistibili legate al lancio della nuova serie, significa anche avere un display senza la fastidiosa texture granulosa presente nei Galaxy S24. Per chi non lo sapesse o non lo abbia notato, la serie Galaxy S24 presentava un effetto del display considerato fastidioso da alcuni.

Lo scorso anno, dopo la presentazione dei Galaxy S24, infatti, emerse una polemica (con tanto di cause legali aperte da diversi utenti) sulla presenza di un’insolita texture granulosa che si poteva notare quando lo smartphone aveva una luminosità molto bassa. Sebbene migliori e più luminosi rispetto a quelli dei Galaxy S23, i display dei Galaxy S24 presentavano questa particolarità piuttosto strana.

Ora, prestando attenzione alla nuova serie di smartphone Samsung, è possibile notare che il problema non è più presente. In modo particolare il confronto, come evidenzia la foto qui sopra, è tra Galaxy S25 Ultra (il display di sinistra) e Galaxy S24 Ultra (il display di destra). Il nuovo Galaxy S25 Ultra presenta un display più uniforme e senza quel particolare effetto granuloso.

Per la cronaca, va detto che il problema al display del Galaxy S24 non ha destato grande apprensione tra gli utenti, anche perché non solo non è particolarmente invasivo e critico, ma si nota solamente con la luminosità al minimo e in un ambiente completamente oscuro, quindi non durante l’utilizzo ordinario dello smartphone. È comunque un elemento importante da registrare con Galaxy S25 Ultra (e presumibilmente tutta la serie Galaxy S25), che offre un dispositivo qualitativamente migliore rispetto al predecessore anche da questo punto di vista. Per un’analisi più dettagliata rimandiamo al nostro confronto tra Galaxy S25 Ultra e Galaxy S24 Ultra.