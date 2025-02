Se state cercando un nuovo smartphone intorno ai 300 euro dal buon rapporto qualità prezzo, allora potreste dare un’occhiata su Amazon: sul sito potete trovare HONOR 200 in sconto a quasi metà prezzo sfruttando l’offerta lampo attiva in queste ore. Non tentennate troppo però, perché non c’è molto tempo per approfittarne.

HONOR 200 è in offerta lampo su Amazon

HONOR 200 è stato lanciato lo scorso giugno a un prezzo di listino “pericolosamente” vicino ai 600 euro (di partenza), ma con il tempo la cifra richiesta è diventata decisamente più intrigante. Parliamo di un prodotto dotato di specifiche interessanti, soprattutto all’attuale richiesta da parte di Amazon: lo smartphone ha come cuore il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, al fianco del quale trovano spazio 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Il display è un AMOLED da 6,7 pollici a risoluzione 2664 x 1200 con refresh rate fino a 120 Hz e PWM Dimming a 3840 Hz, e per quanto riguarda il comparto fotografico abbiamo in tutto quattro sensori: sul retro trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP (con OIS), sensore ultra-grandangolare e macro da 12 MP e teleobiettivo da 50 MP, mentre frontalmente c’è una fotocamera da 50 MP con obiettivo integrato nello schermo tramite foro. Non mancano appositi algoritmi di fotografia AI e il motore HONOR AI Portrait, che si concentra in particolare sui ritratti.

Dal fratello maggiore HONOR 200 Pro riprende la batteria da 5200 mAh, compatibile con la ricarica rapida cablata da 100 W (ma niente ricarica wireless): quest’ultima permette di tornare al 57% in 15 minuti.

HONOR 200 è stato lanciato in Italia lo scorso giugno al prezzo consigliato di partenza di 599,90 euro (versione 8-256 GB), ma ora potete acquistarlo quasi a metà prezzo. Su Amazon è disponibile in offerta lampo solo per poche ore e in un quantitativo limitato di pezzi a 329 euro nella colorazione Emerald Green. Se siete interessanti vi consigliamo di approfittarne subito seguendo il link qui in basso, vista la limitazione di tempo. Per indecisioni, fate in tempo a dare uno sguardo alla nostra recensione.

In alternativa, per chi non avesse la necessità di comprarlo su Amazon, è disponibile sul negozio ufficiale di HONOR al prezzo di 296 euro: ci sono tutte le informazioni necessarie in questo nostro articolo precedente.