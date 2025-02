Alla ricerca di un nuovo smartphone e volete il meglio in termini di rapporto qualità prezzo? Tra sconti e coupon, lo store di HONOR offre sempre qualche chicca e HONOR 200 e HONOR 200 Pro restano ancora oggi fra i migliori smartphone che possiate acquistare sulla fascia media. Considerando le offerte unite a un extra sconto regalato da un coupon, il prezzo scende su cifre veramente interessanti. Vediamo come approfittarne subito sul sito ufficiale del produttore.

HONOR 200 e HONOR 200 Pro: due camera phone nella fascia media

HONOR 200 e HONOR 200 Pro sono tra i modelli più interessanti della gamma della casa cinese, soprattutto considerando i prezzi che si possono sfruttare in queste ore sullo shop online ufficiale. Entrambi puntano molto su comparto fotografico, prestazioni e soprattutto rapporto qualità-prezzo, con quest’ultimo che diventa ancora più appetibile attraverso le offerte che vi stiamo segnalando.

HONOR ha collaborato con Studio Harcourt per la sua esperienza con i ritratti e ha combinato il tutto con avanzate capacità di intelligenza artificiale. Il modello di punta tra i due è naturalmente HONOR 200 Pro, che può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 affiancato da 12 GB di RAM e da 512 GB di memoria interna e su un display AMOLED da 6,78 pollici Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz. Offre una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Super Dynamic H9000 da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 2,5x, ma anche una generosa batteria da 5200 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 100 W e alla ricarica wireless.

HONOR 200 riprende alcune specifiche del fratello maggiore, come il display AMOLED (che scende leggermente, a 6,7 pollici, sempre con refresh rate fino a 120 Hz) e la batteria (niente ricarica wireless però). Si differenzia principalmente per il cuore, in questo caso un Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (affiancato da 8 o 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna a seconda della versione), e per il comparto fotografico: c’è sempre una tripla fotocamera come sul modello Pro, ma stavolta cambia il sensore principale (IMX906 da 50 MP).

Come acquistare HONOR 200 e HONOR 200 Pro in super offerta con coupon

Una volta compreso con cosa abbiamo a che fare, vediamo come potete portarvi a casa i due smartphone Android a super prezzi sullo shop online ufficiale. Inoltre, aggiungendo 1,90€ di spesa (anziché 59,90€), ricevete il caricabatterie HONOR SuperCharge GaN da 100W.

HONOR 200 viene proposto sul sito in offerta a 329,90 euro (8-256 GB) o a 379,90 euro (12-512 GB): si tratta di cifre già abbondantemente ribassate rispetto ai listini consigliati, che al momento dell’uscita dello scorso giugno recitavano rispettivamente 599,90 euro e 649,90 euro, ma potete fare di meglio; digitando il coupon AHFANS10P all’interno del campo dedicato potete abbassare le cifre di un ulteriore 10%, scendendo a 296,91 euro (8-256 GB) e a 341,91 euro (12-512 GB). L’offerta è valida per tutte le colorazioni (Black, Emerald Green e Moonlight White).

Discorso simile per HONOR 200 Pro, proposto sul sito a 499,90 euro (anziché 799 euro del listino) nell’unica versione da 12-512 GB: potete anche qui aggiungerlo al carrello e digitare il coupon AHFANS10P per ottenere un extra sconto del 10%, scendendo a 449,91 euro con tutte le colorazioni (Black, Moonlight White e Ocean Cyan).

Per indecisioni potete consultare le nostre recensioni di HONOR 200 e HONOR 200 Pro.