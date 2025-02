Google continua a raffinare Cerchia e Cerca, la funzionalità di ricerca visuale lanciata di recente sui dispositivi Android, implementando significativi miglioramenti a questa innovativa funzione. L’ultimo aggiornamento, rilasciato proprio in queste ore, introduce importanti novità nel sistema di feedback aptico e nell’interfaccia utente, consolidando ulteriormente l’esperienza d’uso di questa funzionalità. Sembra proprio che a Mountain View abbiano capito quanto sia importante “sentire” fisicamente l’interazione con il dispositivo per un’esperienza utente migliore.

Google aggiorna Cerchia e Cerca: vibrazione più intensa e maggiore controllo nell’attivazione

La modifica più evidente riguarda il sistema di vibrazione durante l’attivazione. Quando l’utente effettua una pressione prolungata sulla barra di navigazione Android, il dispositivo risponde ora con una vibrazione notevolmente più intensa e prolungata. Questa modifica non è solo estetica: il nuovo pattern aptico è stato progettato per fornire una conferma inequivocabile dell’attivazione della funzione, riducendo significativamente il rischio di attivazioni involontarie.

Un aspetto particolarmente interessante è il timing della vibrazione, che ora persiste per un intervallo più lungo prima che la barra di ricerca si sollevi dalla parte inferiore dello schermo. Questo cambiamento offre agli utenti una finestra temporale più ampia per annullare l’operazione, semplicemente sollevando il dito dallo schermo se l’attivazione non era intenzionale.

L’aggiornamento è attualmente in distribuzione attraverso la versione stabile 16.4.36 dell’app Google. Al momento, la novità è stata riscontrata esclusivamente sui dispositivi Pixel, mentre i test condotti su smartphone di altri produttori non hanno ancora evidenziato la presenza di queste modifiche. Tuttavia, è ragionevole aspettarsi che l’aggiornamento raggiungerà gradualmente tutti i dispositivi compatibili.

Questo aggiornamento segue a stretto giro la significativa revisione dell’interfaccia implementata il mese scorso, che ha portato a una razionalizzazione del design. La barra di ricerca, la funzione di riconoscimento musicale e il comando rapido per la traduzione sono stati unificati in un unico elemento a forma di pillola, creando un’interfaccia più pulita e coerente con il resto degli elementi dell’interfaccia utente. Sono stati inoltre ottimizzati gli effetti di colore del pannello e l’effetto shimmer iniziale, mentre le animazioni di apertura e chiusura sono state semplificate in un movimento verticale lineare.

Sul fronte delle funzionalità, Cerchia e Cerca ha recentemente acquisito la capacità di evidenziare automaticamente numeri di telefono, indirizzi email e link, consentendo azioni rapide come la composizione di chiamate, l’invio di email o la navigazione web con un solo tocco. Un’altra novità significativa è l’introduzione delle AI Overview per le ricerche relative a luoghi, immagini e oggetti, che forniscono risposte più dettagliate e contestualizzate.