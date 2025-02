Lo scorso dicembre, Google ha annunciato sei nuove funzionalità utili per i dispositivi Android. Tra queste rientrava la funzionalità Sottotitoli espressivi, pensata per andare a “potenziare” la già esistente funzionalità Sottotitoli in tempo reale degli smartphone della gamma Pixel (e, da un po’ di tempo, anche degli altri dispositivi Android).

Nelle ultime ore, il colosso di Mountain View ha avviato il rilascio di un ulteriore miglioramento per la funzionalità Sottotitoli in tempo reale, dando agli utenti la possibilità di abilitare la trasparenza nello sfondo del “box” dove compaiono i sottotitoli.

I Sottotitoli in tempo reale ricevono una piccola novità

Sebbene non sia accompagnata da un changelog specifico, la più recente versione (v16) dell’app di sistema Android System Intelligence sta portando con sé alcuni miglioramenti per la funzionalità Sottotitoli in tempo reale (raggiungibile tramite il percorso “Impostazioni > Suoni e vibrazione“).

Nello specifico, il pannello che compare in sovrimpressione per consentire di regolare rapidamente alcune impostazioni è stato arricchito con la nuova opzione “Background transparency” (letteralmente “Trasparenza dello sfondo“) che, quando abilitata, va a modificare l’aspetto del “box” flottante contenente i sottotitoli in tempo reale.

In precedenza, i sottotitoli venivano mostrati all’interno di “box” flottanti con sfondo solito, sia quando era impostato il tema chiaro, sia quando era impostato il tema scuro. Con l’arrivo di questa novità, abilitando la nuova opzione, i sottotitoli verranno mostrati all’interno di “box” flottanti con sfondo in trasparenza; il testo, invece, non viene reso trasparente.

La seguente galleria d’immagini mostra la funzionalità in azione con e senza l’opzione attivata, prima con tema chiaro e poi con tema scuro. Si tratta di un primo passo verso quella che molti utenti chiedono a gran voce: la possibilità di visualizzare il solo testo flottante, senza alcuno sfondo (anche trasparente) alle spalle.

Come aggiornare l’app di sistema Android System Intelligence

La novità appena discussa è in fase di rilascio graduale (lato server) per tutti gli utenti Pixel tramite la versione V16 dell’app di sistema Android System Intelligence (in distribuzione da un paio di settimane), responsabile (tra le altre) della funzionalità Sottotitoli in tempo reale.

Per aggiornare l’app di sistema Android System Intelligence, è sufficiente raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store (tramite un tap sul badge sottostante) ed effettuare un tap su “Aggiorna” nel caso in cui venisse segnalata la disponibilità di un aggiornamento.

Al momento della stesura di questo articolo, la nuova versione di questa app di sistema non è ancora stata rilasciata per i dispositivi non-Google ma ciò potrebbe avvenire nelle prossime ore.