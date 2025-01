Lanciata inizialmente da Google per i dispositivi Pixel e Samsung Galaxy all’inizio del 2024, la funzionalità Cerchia e Cerca consente agli utenti di effettuare ricerche in un modo molto più intuitivo rispetto al metodo tradizionale, in quanto basta cerchiare un elemento visualizzato sullo schermo per avviare una ricerca correlata.

Nell’ultimo anno Google ha modificato più volte l’interfaccia dell’apprezzata funzionalità Cerchia e Cerca (Circle to Search) e l’ultimo design punta a semplificarla. All’inizio del 2024 era solo un campo a forma di pillola, ma successivamente Google ha aggiunto un pulsante per il traduttore, poi il pulsante per l’identificazione dei brani musicali e infine la scorciatoia di Google Lens è stata rimossa.

A dicembre Google ha testato un design che racchiude i pulsanti in un contenitore a forma di pillola con un pulsante che apre un menu che permette di accedere alle funzionalità Traduci, Identifica una canzone e Google Lens, tuttavia questo design è stato in seguito ritirato.

Google ritocca ancora l’interfaccia di Cerchia e Cerca

Ora Google ha rimesso il pulsante del traduttore al posto di quello che apriva il menu che permetteva di accedere alle funzionalità Traduci, Identifica una canzone e Google Lens.

Questo design è ancora in fase di test con l’ultima versione dell’App Google e non risulta ancora ampiamente distribuito, tuttavia Google potrebbe apportare ulteriori modifiche alla funzionalità prima di avviare un rilascio più ampio.

Alla fine del 2024 la funzionalità Cerchia e Cerca è approdata sugli smartphone Nothing Phone con Android 15.