Torniamo ad occuparci della Gboard per raccontarvi di una novità che, dopo essere stata a lungo esclusiva di Google Pixel Tablet, è ora in via di distribuzione sugli smartphone della gamma Pixel.

Google ha infatti portato, probabilmente con un’implementazione lato server, la comoda barra degli strumenti di digitazione vocale anche sui suoi smartphone, migliorando sensibilmente l’esperienza d’uso per coloro che preferiscono dettare il testo invece di digitarlo direttamente sulla tastiera.

Gboard: la barra degli strumenti di digitazione vocale arriva sugli smartphone della gamma Pixel

Con il Pixel Feature Drop (prima si chiamavano così) di marzo 2024, Google ha dotato il Pixel Tablet di una funzionalità esclusiva legata alla Gboard, la tastiera che troviamo come predefinita sugli smartphone della gamma Pixel ma che, più in generale, è molto apprezzata dagli utenti Android.

Il tablet del colosso di Mountain View ha guadagnato la barra degli strumenti di digitazione vocale, uno strumento molto interessante che rende più comodo e intuitivo sfruttare Google Assistant per dettare il testo invece che digitarlo sulla tastiera.

Nelle ultime ore, dopo quasi un anno di esclusiva, Google ha iniziato a portare questa funzionalità anche sugli smartphone della gamma Pixel. Effettuando un tap sull’icona per la dettatura vocale della Gboard dopo la ricezione della novità, verremo accolti da un pop-up di benvenuto che spiega a grandi linee come funziona questa barra.

La digitazione vocale può essere ancora sfruttata con la tastiera “aperta” ma, tramite il pulsante con le due frecce verso il basso, è possibile “ridurre a icona” la tastiera; a quel punto, nella parte bassa, troveremo solo una pillola con l’essenziale: tasto per accedere alle impostazioni rapide, tasto per aprire la tastiera, tasto per cancellare, tasto per attivare/disattivare l’ascolto.

Il menu delle impostazioni rapide, offre la possibilità di accedere alle impostazioni complete della Gboard, di accedere all’elenco dei comandi vocali, di mostrare gli appunti, la traduzione o il pannello delle emoji e di rendere verticale la barra degli strumenti di digitazione (che potrà essere anche spostata sullo schermo).

Anche in verticale, la barra degli strumenti di digitazione vocale offre le stesse opzioni disponibili nella versione standard orizzontale: la pillola sarà soltanto più piccola e discreta.

Effettuando un tap su “Mostra comandi vocali”, ci verrà mostrato l’elenco completo con tutti i comandi vocali disponibili; in questa pagina (che spunta in sovrimpressione subito sopra alla barra degli strumenti di digitazione vocale), è presente anche un collegamento che rimanda direttamente alla sezione “Digitazione vocale” tra le impostazioni della Gboard.

La “nuova” barra degli strumenti di digitazione vocale della Gboard ha iniziato a raggiungere gli smartphone della gamma Pixel che eseguono la versione beta 15.0 della Gboard e, nelle prossime settimane, dovrebbe essere resa disponibile anche sul canale stabile; il mese prossimo, sempre sui Pixel, dovrebbero arrivare altri miglioramenti legati alla digitazione vocale della tastiera di casa Google.

Come scaricare o aggiornare la tastiera Made by Google

Per scaricare o aggiornare la Gboard su uno smartphone Android, in modo da non perdervi le ultime novità rilasciate dal team di sviluppo, è sufficiente visitare la pagina dell’app sul Google Play Store (raggiungibile tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa” (nel caso di prima installazione) o su “Aggiorna” (nel caso in cui fosse presente un aggiornamento).

Invece, nel caso in cui siate desiderosi di provare le novità in anteprima che arriveranno sull’app in futuro, potete rivolgervi al Programma Beta dell’app (la pagina dedicata al programma è raggiungibile tramite questo link) e scaricare Gboard (beta). Nel caso in cui il Programma Beta fosse al completo in questo momento, potrete comunque procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link).