La serie Samsung Galaxy S25 può contare su generose offerte di lancio, ma alcuni potrebbero preferire risparmiare qualcosa e andare sui modelli precedenti: certo, significa rinunciare al SoC Snapdragon 8 Elite, ma i modelli 2024 possono ancora certamente dire la loro. In questo caso vi parliamo di Samsung Galaxy S24+, disponibile in offerta su Amazon al minimo storico, con caricabatterie incluso. Vediamo come approfittarne.

Samsung Galaxy S24+ in offerta su Amazon al minimo storico

Samsung Galaxy S24+ è il modello di mezzo della gamma, e condivide gran parte (ma non tutte) delle specifiche con il fratello più piccolo, Galaxy S24. Offre un display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate Super Smooth da 1 a 120 Hz, e da noi propone il SoC Exynos 2400 (Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy solo sul modello Ultra): al fianco del chipset trovano spazio 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna UFS 4.0 (non espandibile).

A livello fotografico offre una tripla fotocamera con sensore principale grandangolare da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x, e una selfie-cam da 12 MP. Completa la connettività, tra 5G, VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C, e non mancano lettore d’impronte integrato nel display e certificazione IP68 contro acqua e polvere. La batteria è decisamente più generosa del fratello minore, ed è da 4900 mAh: qui supporta inoltre la ricarica rapida da 45 W (con cavo), oltre che la Fast Wireless Charging 2.0 e la ricarica inversa Wireless PowerShare.

Lo smartphone ha esordito con One UI 6.0 e Android 14 ed è attualmente alla One UI 6.1, ma sta per ricevere la One UI 7 basata su Android 15: l’aggiornamento potrebbe arrivare in qualunque momento, presumibilmente entro questa prima metà di febbraio. In generale, Samsung promette 7 anni di aggiornamenti (dall’uscita), sia per le versioni di Android sia per le patch di sicurezza.

Samsung Galaxy S24+ ha debuttato al prezzo consigliato di partenza di 1189 euro (12-256 GB), ma in queste ore potete acquistarlo in offerta su Amazon a 674,02 euro nella colorazione Marble Gray, con caricabatterie incluso e consegna rapida (anche in un giorno se siete abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile). Se siete interessati potete seguire il link qui in basso, mentre per indecisioni potete dare un’occhiata alla nostra recensione.