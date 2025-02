San Valentino si sta avvicinando, e anche l’occasione giusta per sorprendere chi si ama con un regalo speciale. Proprio per questo OPPO ha pensato a una serie di promozioni dedicate, valide fino al 16 febbraio 2025. Su OPPO Store è possibile acquistare smartphone e altri prodotti a prezzi scontati, anche approfittando di eventuali vendite abbinate: scopriamo insieme le offerte più interessanti.

Le offerte di San Valentino dell’OPPO Store tra sconti e bundle

Le offerte di San Valentino dell’OPPO Store sono disponibili e propongono sconti su alcuni dei prodotti più apprezzati. Durante il periodo promozionale troviamo OPPO Find X8 Pro al prezzo speciale di 1259,99 euro in vendita abbinata con OPPO A40 nella configurazione 4-128 GB; in alternativa è possibile abbinare le cuffie OPPO Enco Free2i per un totale di 1200,99 euro, oppure il tablet OPPO Pad 3 Pro a 1599,99 euro. Singolarmente, lo smartphone è acquistabile a 1099,99 euro grazie al coupon FINDX8PRO-100.

Chi vuole spendere meno può optare per la serie Reno12: OPPO Reno12 Pro viene proposto singolarmente a 439,99 euro (con coupon RENO12S-30), oppure in vendita abbinata con Reno12 FS 5G al prezzo speciale di 669,99 euro o con le cuffie OPPO Enco X3i a 499,99 euro, mentre OPPO Reno12 è disponibile da 349,99 euro (con coupon RENO12S-30), oppure abbinato a Reno12 FS 5G a 579,99 euro o alle cuffie Enco Free2i a 389,99 euro.

Chi è alla ricerca di un nuovo tablet potrebbe dare una possibilità a OPPO Pad 2, disponibile a 499,99 euro: aggiungendo 1,99 euro è possibile portarsi a casa la tastiera Smart Touchpad, la penna OPPO Pencil e un caricabatterie SUPERVOOC da 67 W, mentre con 20 euro si può avere tutto questo e in aggiunta le cuffie OPPO Enco Free2i.

Non è finita qui, perché dal 14 al 16 febbraio saranno attivi ulteriori sconti flash per prezzi ancora più vantaggiosi su alcuni prodotti OPPO. In particolare, sarà possibile trovare OPPO Find X8 Pro a 1099,99 euro, OPPO Reno12 a 349,99 euro e OPPO Reno12 Pro a 439,99 euro. Non sappiamo se i sopra citati coupon rimarranno cumulabili: in tal caso si potrà scendere a rispettivamente 999,99 euro (con FINDX8PRO-100), 319,99 euro e 409,99 euro (con coupon RENO12S-30).

Tra le altre offerte disponibili ora e nei prossimi giorni su OPPO Store possiamo segnalare:

Queste erano solo alcune delle offerte di San Valentino dell’OPPO Store. Per consultarle tutte è sufficiente seguire il link qui in basso.