Sempre più di frequente vengono lanciati smartphone che possono contare sul supporto alla connettività satellitare e un esempio recente è rappresentato dalla serie Samsung Galaxy S25.

Negli Stati Uniti Verizon e Skylo hanno unito le loro forze per offrire agli utenti la possibilità di sfruttare la connettività satellitare su Samsung Galaxy S25 e Google Pixel 9 e nelle scorse ore sono emersi dei dettagli sulle differenze tra i telefoni dei due produttori.

La connettività satellitare di Samsung Galaxy S25

Pete Saladino, a capo della divisione marketing di Skylo, ha spiegato che sia Samsung Galaxy S25 che Google Pixel 9 cercano la connettività satellitare tramite il software dell’azienda nel momento in cui perdono la ricezione terrestre.

Per quanto riguarda Samsung Galaxy S25, Saladino ha precisato che il servizio di emergenza SOS ha tre funzioni principali:

la possibilità di connettersi con i servizi di emergenza

la possibilità di condividere la posizione degli utenti con il servizio di risposta alle emergenze di Garmin

la possibilità di inviare e ricevere messaggi di testo con il servizio di risposta di Garmin

Il servizio invita gli utenti degli smartphone di Samsung a stare all’esterno con una visuale libera del cielo, in modo da garantire una corretta connettività satellitare, quindi chiede loro il ​​tipo di emergenza e maggiori dettagli. Il primo messaggio impiega circa tre o quattro secondi per essere inviato mentre una risposta successiva dal provider dovrebbe impiegare cinque o sei secondi.

Pare che l’unica differenza tra le interfacce del servizio di emergenza SOS di Samsung e Google sia rappresentata da una freccia verde, presente soltanto in quella del colosso di Mountain View e che ha il compito di mostrare agli utenti in quale direzione guardare per una connettività ottimale.