Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato del nuovo menu “visualizzazione Foto” introdotto da Google all’interno dell’app Google Foto per ridurre il disordine presente nella galleria multimediale.

Oggi torniamo ad occuparci dell’app, galleria multimediale predefinita degli smartphone del colosso di Mountain View e sempre più diffusa sugli smartphone Android che non integrano un’app proprietaria, perché è emerso che in futuro presto arrivare interessanti novità per l’editor video integrato.

Google Foto ha buon editor video ma forse è troppo poco chiaro

Lo scorso settembre, Google ha annunciato miglioramenti a funzionalità esistenti e una serie di nuove funzionalità di modifica dei video per Google Foto, donando (di fatto) all’app un editor video davvero ben fatto e dotato di grandi potenzialità.

Tra le novità settembrine, il colosso di Mountain View ha annunciato anche l’implementazione di nuovi “preset” video, basati sull’intelligenza artificiale, che avrebbero aiutato gli utenti Android e iOS nella creazione di video intriganti con pochi tap. Questi strumenti sono Basic Cut , Slo-mo, Zoom e Track.

Emergono i lavori in corso a una nuova interfaccia che renderà tutto più chiaro

Dalla precedente immagine si può notare che i nuovi preset abbiano trovato collocamento all’interno di una scheda dedicata nell’editor video di Google Foto ma, in quella prima implementazione, risultavano poco chiari perché accompagnati da icone e testo, senza nessuna sorta di anteprima.

Per rendere il tutto più comprensibile anche ai meno avvezzi alla videografia, il team di sviluppo sta lavorando per rinnovare la scheda Preset (che manterrà gli stessi quattro preset annunciati in origine) con un’interfaccia rivista.

Come potete osservare dal seguente video, realizzato dal solito @AssembleDebug (via Android Authority), in un prossimo futuro la scheda Preset affiancherà ai vari preset una anteprima che mostra chiaramente il modo in cui agirà il preset stesso.

Questi lavori in corso sono stati scovati nella versione 7.16.0.722859601 dell’app Google Foto: si tratta di un aggiornamento che non è ancora stato rilasciato da Google (è stato attivato tramite i soliti flag sperimentali per sviluppatori) e che potrebbe essere reso disponibile per tutti nelle prossime settimane (anche se non abbiamo tempistiche precise al riguardo).

Come scaricare o aggiornare l’app di Google Foto

Per scaricare o aggiornare l’app Google Foto su un dispositivo Android, basterà raggiungere la pagina dedicata all’app sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed eventualmente effettuare un tap su “Installa” (qualora non l’abbiate installata) o su “Aggiorna” (qualora vi segnali la presenza di un aggiornamento).