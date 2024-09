L’editor video di Google si aggiorna introducendo importanti miglioramenti con l’obiettivo di semplificare le modifiche ai video così da trasformarli facilmente in delle clip da condividere. Vediamo quali sono le novità previste per Google Foto per modificare più e meglio i propri video preferiti.

Le nuove funzionalità per modificare i video

Sono diverse le novità previste per Google Foto. Da una parte c’è la disposizione degli strumenti di editing preferiti al centro e in primo piano nella schermata di modifica. Dall’altra è stata prevista l’introduzione di tre nuovi strumenti che consentono di intervenire meglio nella trasformazione dei video.

La prima novità riguarda l’aggiornamento dello Strumento di ritaglio con il quale, tramite controlli migliorati, sarà possibile tagliare con maggior precisione i vari video. È stato poi previsto un nuovo pulsante Miglioramento automatico con il quale, con un solo tocco, migliorare i colori e stabilizzare i video. Infine è stato aggiunto lo strumento Velocità. Questo ha la funzione di aumentare l’azione o creare uno slow-motion potendo così intervenire sul ritmo del video e rendere ogni clip adatta alla condivisione sui propri profili social o tramite le app di messaggistica istantanea.

Per Google Foto Big G sta anche prevedendo nuovi preset video basati sull’intelligenza artificiale. La novità riguarda sia i device Android che quelli iOS e permettono di tagliare in automatico i video, regolarne l’illuminazione, controllarne la velocità o applicarvi effetti come lo zoom nell’azione principale, lo slow motion o il motion tracking dinamico del soggetto principale.

Dopo aver introdotto la possibilità di specchiare le immagini e di intervenire con le modifiche alle immagini con l’opzione Ultra HDR ora il colosso di Mountain View aggiorna l’editor video di Google Foto rendendo l’app ancora più completa. Così da evitare agli utenti di dover ricorrere ad app di terze parti per effettuare le modifiche ai propri video.