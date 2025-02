Google Foto, la galleria multimediale predefinita degli smartphone del colosso di Mountain View e sempre più diffusa sugli smartphone Android che non integrano un’app proprietaria, ha iniziato a ricevere un interessante miglioramento.

Il team di sviluppo ha infatti implementato un nuovo menu che consente agli utenti di personalizzare in maniera più fine il contenuto mostrato all’interno della scheda “Foto” dell’app, decidendo quali contenuti multimediali mostrare tra tutti quelli presenti sul dispositivo o in cloud. Scopriamo tutti i dettagli.

Google Foto: novità in rollout per ridurre il “disordine”

A pochi giorni dall’annuncio ufficiale dell’implementazione dell’opzione per specchiare le foto, torniamo a occuparci di Google Foto che sta ricevendo un’altra novità molto interessante, pensata per fare più ordine all’interno della galleria multimediale, e che viene presentata agli utenti tramite un avviso nella parte alta dell’app:

Novità! Tieni in ordine la visualizzazione Foto senza contenuti di altre app Nascondi tutte le foto di altre app di foto e social media o solo il disordine

Effettuando un tap su “Visualizza opzioni”, si accede al nuovo menu visualizzazione Foto. Prima di vedere cosa può fare nello specifico, vi segnaliamo che questo menu è raggiungibile anche effettuando un tap sui tre pallini (in verticale) che compaiono accanto al pulsante per selezionare tutti i contenuti multimediali del giorno (o del mese).

Il nuovo menu visualizzazione Foto va a sostituire il vecchio menu pop-up “Personalizza la griglia” che permetteva semplicemente di scegliere se raggruppare le foto simili o di scegliere la modalità di visualizzazione dei contenuti multimediale (tra Normale, Giorno e la più compatta visualizzazione Mese).

Cosa permette di fare il menu “visualizzazione Foto”?

Il menu visualizzazione Foto arricchisce notevolmente le possibilità di personalizzazione della galleria multimediale, pur mantenendo le opzioni per scegliere la tipologia di visualizzazione (sempre tra Normale, Giorno e Mese) e per abilitare (o meno) il raggruppamento delle foto simili, con l’obiettivo (come anticipato) di ridurre il “disordine” all’interno della galleria.

È possibile scegliere se mostrare o meno i contenuti multimediali provenienti da altre app nella scheda “Foto” di Google Foto. Attivando questa opzione, compaiono altre opzioni conseguenti che permettono di mostrare solo i contenuti sottoposti a backup, nascondere i contenuti di altre app sottoposti a backup o personalizzare il comportamento app per app.

All’interno della sezione “Personalizza per app”, è possibile regolare per singola app (corrispondente alla singola cartella salvata sul dispositivo) il comportamento, ovvero se mostrare i contenuti dell’app, nascondere i contenuti sottoposti a backup e nascondere tutto.

A prescindere da tutto, i file multimediali provenienti dalle app presenti sul dispositivo non spariranno nel caso in cui venga deselezionata la spunta su “Mostra contenuti da altre app”: semplicemente, questi continueranno a sopravvivere all’interno della sezione “Su questo dispositivo” della scheda “Raccolte” di Google Foto.

Questa novità di Google Foto è in fase di distribuzione graduale lato server e dovrebbe raggiungere prossimamente tutti gli utenti. Il fatto che la distribuzione stia avvenendo lato server è testimoniato dal fatto che, nel nostro caso, abbiamo ricevuto la novità su un Google Pixel 8 Pro che esegue la versione 7.14 dell’app, mentre non l’abbiamo ricevuta su un Google Pixel 7 Pro che esegue la versione 7.15 dell’app (l’ultima in distribuzione).

Come scaricare o aggiornare l’app di Google Foto

Per scaricare o aggiornare l’app Google Foto su un dispositivo Android, basterà raggiungere la pagina dedicata all’app sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed eventualmente effettuare un tap su “Installa” (qualora non l’abbiate installata) o su “Aggiorna” (qualora vi segnali la presenza di un aggiornamento).