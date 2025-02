La rinnovata rete Trova il mio dispositivo lanciata da Google ha visto arrivare alcuni nuovi tracker utili per rintracciare oggetti (e non solo) smarriti, ma nessuno è come PhotoTag. Quest’ultimo è al centro di un progetto su Kickstarter e offre una peculiarità: dispone di uno schermo e-ink integrato dove poter inserire del testo oppure una qualsiasi immagine personalizzata. Diamogli un’occhiata più da vicino.

PhotoTag è un tracker con display e-ink a colori

A partire dalla scorsa estate, Google ha rinnovato la rete Trova il mio dispositivo in modo consistente: il segreto è la compatibilità con la rete di dispositivi Android sparsi per il mondo, che consente di localizzare in modo indiretto tracker compatibili oppure smartphone e tablet Android. Per alcuni di questi ultimi il tracciamento funziona anche quando sono spenti, come con la serie Google Pixel 9.

Negli ultimi mesi sono stati proposti diversi tracker sul mercato, come ad esempio Motorola Moto Tag, Chipolo ONE Point e CARD Point (giusto per citarne alcuni), ma quello approdato su Kickstarter offre qualcosa in più. PhotoTag mette infatti a disposizione uno schermo e-ink a colori che permette di mostrare fotografie personalizzate, un codice QR o informazioni di contatto, come nome, numero di telefono e/o indirizzo e-mail per aiutare in caso di smarrimento.

Il nuovo tracker è compatibile sia con la rete Trova il mio dispositivo di Google sia con quella di Apple (Dov’è), e funziona esattamente come gli altri: sfrutta il GPS dei dispositivi Android o iOS delle persone che transitano nelle vicinanze per aiutare il possessore a rintracciarlo senza limiti di distanza. Offre inoltre un sistema di allarme integrato, che invia notifiche quando ci si allontana, e suona per aiutare nel ritrovamento.

PhotoTag è compatto (misura 44,5 x 34,55 x 8 mm), leggero (15 g), resistente ad acqua e polvere con certificazione IP65 ed è costruito con lega di alluminio e plastica ABS. Nonostante la presenza dello schermo e-ink, l’autonomia rimane decisamente consistente: grazie a una normale batteria CR2032 offre una durata di circa 10 mesi.

PhotoTag è disponibile per ora solo tramite Kickstarter: la campagna sta andando bene, visto che ha già superato abbondantemente il traguardo previsto, e consente di contribuire in vari modi; con 29 dollari ci si porta a casa un tracker (in sconto early bird, al posto di 59 dollari), ma ci sono anche i pacchetti da 3 (79 dollari) e da 6 (159 dollari), e quelli formato famiglia comprensivi di accessori (da 99 a 189 dollari), con spedizione in tutto il mondo a 10 dollari.

La pagina della campagna parla di spedizioni a partire da aprile 2025 e di tre colorazioni tra cui scegliere (Space Black, Pearl White e Rose Gold): se siete interessati potete recarvi qui. Come vi sembra come idea?